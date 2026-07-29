¿Fátima Florez y Javier Milei, reconciliados? Las llamativas publicaciones de la artista desde Perú

El Presidente viajó a la asunción de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Las fotos que aumentaron las sospechas.

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Fátima Florez y Javier Milei volvieron a encenderse luego de que la artista compartiera una publicación desde Lima, Perú , el mismo destino al que viajó el Presidente para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori.

La coincidencia despertó una ola de especulaciones en redes sociales y en la prensa , especialmente porque desde principios de julio circulan versiones de un acercamiento entre ambos.

Florez posó vestida de blanco, con los hombros cubiertos y un maquillaje sobrio, frente a un grupo de efectivos de seguridad con uniforme de gala.

La imagen, tomada en las inmediaciones del Palacio Legislativo de Lima, donde Javier Milei asistió a la ceremonia de asunción de la nueva presidenta de Perú, fue compartida en sus historias de Instagram junto al breve mensaje: "Hola Perú".

Luego, en una segunda historia la artista publicó un breve pasaje del discurso que dio Fujimori tras jurar como nueva presidenta.

La palabra de la Fátima Florez tras los rumores de reconciliación

Luego de que los medios se hicieran eco de las publicaciones, la artista rompió el silencio y habló con América: "Fue una mera coincidencia", dijo sobre compartir el mismo evento con su ex pareja.

"Nos hemos visto de lejos, cada uno tiene su lugar", añadió sobre Milei, y dijo que ella estaba ubicada en el lugar destinado a las amistades, mientras que el Presidente ocupó un rol protocolar.

"Pero acá la estrella de hoy es la flamante presidenta", dijo al buscar restarle importancia a la coincidencia.

Instalado el rumor de reconciliación entre en presidente y la artista, desde Casa Rosada salieron a aclarar que la artista no viajó junto a la comitiva argentina que participa de los actos por la asunción de la flamante mandataria.

"La actriz Fátima Florez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial”.

La invitación de Keiko Fujimori para Fátima

Días antes de la asunción, Florez había revelado no solo que estaba invitada a la jura de Keiko Fujimori, sino que había sido la misma líder la que había hecho llegar la invitación.

"(Con Fujimori) Nos conocimos el año pasado en una gala benéfica de la fundación de Antonio Banderas, en Marbella. Allí también coincidimos con Ismael Cala. Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales. Ahora voy a estar en la asunción de mando de Keiko porque ella me ha invitado. Llegaré este 27", había adelantado.

Florez también reveló que ya tenía preparada la imitación de Fujimori. "Yo se lo he comentado, pero también quiero sorprenderla en vivo. Le voy a mostrar mi imitación, siempre con mucho respeto. Vamos a ver qué le parece", había dicho.

Los rumores sobre una reconciliación con Javier Milei

Los rumores sobre una supuesta reconciliación habían comenzado a circular a principios de julio. Milei asistió en la embajada de Estados Unidos a los festejos por el 250° aniversario de la independencia de ese país. Florez había sido contratada para brindar un show en el marco de la celebración y el Presidente estuvo desde el inicio hasta el final del mismo viendo la presentación.

En las últimas horas se refirió a la posible reconciliación el ex marido de Florez, Norberto Marcos. En declaraciones a América puso en duda que exista amor real entre la artista y el Presidente. "Llama la atención que se de esta posibilidad de pareja cuando están llegando las elecciones, pero prefiero creer porque creo en Fátima. A él no lo conozco, así que opino de ella", afirmó.

La historia de amor del Presidente y Fátima

Milei y Flórez se conocieron en diciembre de 2022, cuando ambos asistieron como invitados al programa de Mirtha Legrand, y blanquearon su relación en agosto del año siguiente, en medio de la campaña presidencial que llevó al líder de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. En abril de 2024 anunciaron su separación.

El Presidente había asegurado que el momento profesional de Florez previo a la ruptura, sumado a sus compromisos como Jefe de Estado, generaron una distancia entre ambos que fue imposible de salvar. De todos modos, había aclarado que la separación había sido en buenos términos.

En el breve lapso que duró la relación la imitadora estuvo presente en el último tramo de la campaña presidencial, así como durante la jura como Presidente y en algunos viajes del mandatario al extranjero.

Florez llegó a incluir en su espectáculo la imitación de Milei y el mismo jefe de Estado viajó en una oportunidad a Mar del Plata para asistir al show y cantar junto a ella. En esa ocasión protagonizaron un fogoso beso en el escenario que quedó inmortalizado en fotos y videos.