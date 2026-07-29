Tragedia: quién era la joven árbitra de 24 años que murió en un violento accidente

La joven iba de acompañante en un Chevrolet Astra al momento del fatal impacto.

Hay gran conmoción por un fatal accidente que derivó en la muerte de una joven de 24 años , una árbitra de fútbol que viajaba como acompañante en un automóvil.

Fuentes policiales informaron que el accidente fatal ocurrió mientras un Chevrolet Astra circulaba por la avenida Constituyentes en dirección al centro de Tres Arroyos. Como acompañante viajaba Maite Otaegui.

De acuerdo a lo se pudo reconstruir, el vehículo rozó un camión estacionado en plena avenida, y después de ese primer contacto, el conductor perdió el control del auto y terminó contra un árbol ubicado en la rambla central.

La joven recibió asistencia médica y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal. Pese al trabajo del personal sanitario, murió horas más tarde como consecuencia de las graves heridas.

Maite Otaegui murió a los 24 años por las graves lesiones que sufrió en el accidente de Tres Arroyos.

Cómo fue el impactante accidente

Por circunstancias que todavía forman parte de la investigación, el auto rozó un camión repartidor que estaba estacionado sobre uno de los laterales de la avenida. Ese contacto provocó que el vehículo perdiera estabilidad y se desviara de su recorrido.

El Astra giró sobre sí mismo y cruzó hacia la rambla central. La secuencia terminó con un fuerte impacto contra uno de los árboles ubicados en ese sector.

Los servicios de emergencia llegaron pocos minutos después. Otaegui fue retirada del vehículo y trasladada al centro de salud local con lesiones graves. Durante las horas posteriores, los médicos intentaron estabilizarla. Sin embargo, el cuadro resultó irreversible y se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades no difundieron información oficial sobre el estado del conductor. Tampoco comunicaron si existieron otros factores que pudieran explicar la pérdida de control del automóvil.

Las pericias deberán determinar la velocidad a la que circulaba el Astra, la posición del camión estacionado y el punto exacto del primer contacto. También se analizarán las marcas encontradas sobre el pavimento y los daños de ambos vehículos.

Quién era Maite Otaegui, al joven árbitra que murió en el accidente

Maite Otaegui comenzó su recorrido en el arbitraje local en abril de 2019. Tenía 17 años cuando se incorporó a la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol.

Sus primeras designaciones fueron en categorías formativas. Con el tiempo empezó a trabajar como asistente y luego recibió oportunidades como jueza principal en diferentes competencias.

La árbitra consiguió avanzar dentro de una actividad que durante décadas contó con una presencia mayoritaria de hombres. Su preparación y continuidad le permitieron dirigir encuentros de Primera División y Segunda División.

Entre junio de 2024 y junio de 2025 también participó en partidos organizados por el Consejo Federal y por la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana. Esas convocatorias ampliaron su experiencia fuera de los torneos estrictamente locales.

Durante las semanas previas al accidente, Otaegui continuaba recibiendo designaciones. La Liga Regional Tresarroyense la incluyó en ternas para partidos disputados durante julio de 2026, tanto en funciones de árbitra principal como de asistente.

El último fin de semana también había sido convocada para encuentros de Primera y Segunda. Su actividad se mantenía vigente y ocupaba un lugar estable dentro del cuerpo arbitral de la región.

La histórica terna femenina que integró en 2022

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en julio de 2022. Otaegui integró junto con Maylén Vázquez y Jessica Marín la primera terna formada exclusivamente por mujeres en un partido de la máxima categoría del fútbol local.

El encuentro enfrentó a Huracán Ciclista y Colegiales en Adolfo Gonzales Chaves. Vázquez actuó como jueza principal, mientras que Otaegui y Marín ocuparon las funciones de asistentes.

Otaegui también estuvo presente durante otro episodio que tuvo repercusión nacional. En 2022 formaba parte de la terna durante el partido en el que un futbolista atacó por la espalda a la árbitra Dalma Cortadi. Maite intervino después de la agresión mientras otros jugadores y asistentes intentaban controlar la situación.

Fuera de las canchas, la joven desarrolló otra vocación ligada al cuidado de las personas. Durante 2025 terminó sus estudios y se recibió de enfermera.