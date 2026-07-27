Murieron un hombre y una nena de 4 años en un brutal choque contra una camioneta

El fatal accidente ocurrió en la Ruta 9 en la provincia de Córdoba.

Un trágico accidente se registró en la Ruta 9 y dejó como saldo dos personas fallecidas, además de cuatro heridos debido a la brutalidad del impacto.

Fuentes policiales revelaron que las víctimas fatales son un hombre y una nena de 4 años que iban en el mismo vehículo.

El accidente ocurrió cerca el domingo en el kilómetro 805 de la Ruta Nacional N°9, a la altura de la localidad cordobesa de Las Peñas, 106 kilómetros al norte de la capital.

De acuerdo con la información brindada por los servicios de emergencia, el choque involucró a un Renault Duster, y una camioneta Nissan Frontier. Por causas que todavía son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente.

El conductor del Renault Duster y la menor que viajaba en el mismo vehículo murieron en el acto. Mientras que otras cuatro personas resultaron con distintas lesiones y fueron trasladadas al Hospital de San José de la Dormida, donde permanecen bajo atención médica.

Acudieron bomberos voluntarios y equipos de emergencia que rescataron a las otras víctimas.

La fiscalía de la región inició una investigación para determinar cómo ocurrió el choque fatal. En ese sentido se intenta determinar cuál de los conductores y por qué se cruzó de carril en un tramo de doble línea amarilla.

Como consecuencia directa del siniestro, la circulación sobre la Ruta Nacional 9 quedó interrumpida en sentido norte-sur, con desvíos habilitados por la colectora. El corte se extendió mientras continuaban las tareas de asistencia y las pericias en el lugar del hecho.

Según medios locales con esta tragedia ya suman cuatro los muertos en lo va del corriente año como consecuencia de choques de rodados en la ruta nacional 9 en la provincia de Córdoba. Y advierten que ya asciende a 198 el acumulado anual de víctimas fatales en el territorio provincial.

Otro brutal entre un auto, una camioneta y tres camiones

Hace dos semanas atrás, en la Ruta Nacional 35, a la altura del kilómetro 705, entre las localidades de Santa Catalina y Malena, en el sur de la provincia de Córdoba, se registró un brutal accidente que dejó dos muertos y otras dos personas heridas.

Las autoridades confirmaron que el choque involucró a un auto, una camioneta y tres camiones.

El siniestro se produjo sobre el arroyo Corralito, al sur de Holmberg, en el trayecto que une esa localidad con el cruce de Malena. En el hecho estuvieron involucrados cinco vehículos: dos camiones Mercedes-Benz, un camión Volkswagen 19.320, una camioneta Ford Ranger y el Toyota Corolla Cross.

Medios locales precisaron detalles del fatal accidente, y señalaron que el Corolla Cross, el camión Volkswagen 19.320, conducido por un transportista de 49 años, y un Mercedes-Benz 710, a cargo de un hombre de 57 años que transportaba agua y soda, quienes circulaban todos en dirección de sur a norte, hacia Holmberg.

En sentido contrario, de norte a sur, se desplazaban un Mercedes-Benz 1134 manejado por un hombre de 38 años y la Ford Ranger en la que viajaba un conductor de 62 años.

Los dos heridos fueron el ocupante del camión Volkswagen, de 49 años, y el conductor de la Ford Ranger, de 62 años. Ambos fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir asistencia médica, de acuerdo con la información oficial.