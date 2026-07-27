Tormentas, viento de más de 90 km/h, nevadas de hasta 60 cm y frío extremo: la alerta del SMN

La semana comienza con inestabilidad climática en gran parte del país, donde se espera la presencia de fuertes fenómenos que complicarán el tránsito en varias, principalmente donde se registran intensas nevadas con un fuerte temporal.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas, lluvias, nevadas, fuertes vientos y temperaturas extremas para este lunes. Las advertencias alcanzan a distintas regiones del país y, en algunos sectores, los fenómenos podrían provocar complicaciones importantes.

El SMN indicó que las zonas cordilleranas continúan bajo alertas por nevadas persistentes y fuertes. Dependiendo del sector, el organismo anticipa acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, mientras que en las áreas más elevadas los valores podrían alcanzar entre 40 y 60 centímetros.

Para la zona oeste de Mendoza, el SMN emitió una alerta naranja por nevadas, mientras que para San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, se emitió una alerta amarilla.

A esto se suman fuertes vientos del noroeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Estas condiciones pueden reducir considerablemente la visibilidad y provocar dificultades en rutas y pasos cordilleranos.

Alerta roja por frío extremo

El panorama más delicado se presenta en sectores de la Patagonia, donde continúa el frío intenso y se esperan nuevas precipitaciones. También hay zonas del centro del país bajo alerta por tormentas fuertes, mientras que en el oeste se mantiene la advertencia por la posible presencia de viento Zonda.

El nivel más alto de advertencia por temperaturas extremas alcanza al oeste de Santa Cruz. En esa región, el frío puede tener un efecto alto o extremo sobre la salud y afectar incluso a personas saludables.

Además, rige una alerta amarilla por bajas temperaturas en el oeste de Chubut y en Tierra del Fuego. En estos casos, el frío puede resultar peligroso principalmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

El SMN recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de ropa, calefaccionar los ambientes de manera segura y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Tormentas fuertes: a qué zonas afectará

Otras de las alertas vigentes es por la presencia de intensas tormentas. En los sectores alcanzados por este nivel se estiman acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros, que podrían ser superados de manera localizada.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos, evitar circular por calles inundadas y no refugiarse debajo de árboles o postes.

Sectores del sur de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Las áreas afectadas podrían registrar lluvias intensas en períodos cortos, abundante actividad eléctrica, caída de granizo y fuertes ráfagas.

Por otro lado, las provincias de San Juan, La Rioja y Mendoza rige una alerta amarilla por viento Zonda durante la tarde y las primeras horas de la noche. Se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede generar una reducción importante de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y niveles muy bajos de humedad. También puede favorecer la propagación de incendios y ocasionar la caída de ramas u objetos mal asegurados.

El SMN aconseja cerrar puertas y ventanas, asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse alejado de árboles, carteles y estructuras inestables.

Las advertencias pueden modificarse durante la jornada, por lo que se recomienda mantenerse informado por los canales oficiales.