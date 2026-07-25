Muerte del bebé de un año en la camioneta camino al hospital: cómo fueron los momentos previos al fatal desenlace

La familia proveniente de Bolivia tenía planeado instalarse en la región por una propuesta laboral. El Ministerio Público Fiscal ya ordenó la autopsia para determinar las causas del deceso.

La muerte de un bebé de un año de edad causó conmoción en la región, debido a las circunstancias en las que sucedió el deceso y el gran despliegue policial que se desarrolló en las puertas del Hospital Natalio Burd de Centenario . Según la información preliminar, se conocieron los momentos previos al fatal desenlace.

El hecho se registró pasadas las 11 de la mañana del viernes 24 cuando una camioneta Mercedes Benz Sprinter llegó al sector de ingreso a la guardia ubicada sobre la Avenida Libertador al 700. Una familia proveniente de Bolivia ingresó al nosocomio y solicitó asistencia médica para uno de sus hijos que no respiraba.

Según informó el medio local Centenario Digital , la doctora Muñoz se dirigió a la camioneta y segundos después constató que el bebé ya no presentaba signos vitales. A partir de la confirmación del fallecimiento, se activaron los protocolos para resguardar la escena, pese a que a que no presentaba lesiones visibles, según informaron las autoridades.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó a LM Neuquén que inició la investigación en conjunto con la Policía provincial. En forma provisoria la fiscal del caso que interviene es Guadalupe Inaudi, quien requirió al Cuerpo Médico Forense que se realice la autopsia, y solicitó diversas entrevistas a testigos.

Gentileza: Centenario Digital.

El personal policial de la Comisaría Nº52 se hizo presente en el lugar, junto al comisario Néstor Catalán, coordinador de la Zona Periferia II. Los agentes entrevistaron a los padres del menor, aunque la comunicación resultó compleja porque el padre hablaba únicamente en quechua.

La familia viajó desde Bolivia para instalarse en la región

El hombre de 41 años relató que la familia había llegado a la región desde la ciudad de Potosí, Bolivia, el martes pasado. Explicó que el último tramo del viaje lo realizaron desde Mendoza en un colectivo de la empresa Flecha Bus y que, durante la madrugada, advirtieron que su hijo presentaba dificultades para respirar.

Gentileza: Centenario Digital.

A pesar de ello no alertaron al chofer del colectivo y llegaron a la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON) cerca de las 8:00. Allí fueron asistidos por un joven de 27 años, que los retiró a bordo de una camioneta y los llevó de urgencia al Hospital de Centenario.

El personal de Medicina Legal realizó las primeras intervenciones en el vehículo y se esperaba el traslado del cuerpo del niño a la morgue judicial con el objetivo de realizarle una autopsia que permita establecer las causas de la muerte.

Según informaron los padres, el menor se encontraba en buen estado de salud, durante el traslado de la familia integrada por la pareja y siete niños, quienes viajaron hasta el Alto Valle por motivos laborales, ya que tenían previsto residir en una chacra y trabajar en la agricultura.

Gentileza: Centenario Digital.

En un primer momento intervino la Unidad Fiscal de Delitos Contra las Personas, a cargo del Dr. Pablo Jávega y luego la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, quien requirió al Cuerpo Médico Forense y solicitó diversas entrevistas a testigos.