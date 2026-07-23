Una nena de 2 años llegó sin vida al hospital: el atroz antecedente de la madre por la muerte de dos hijas

El personal médico realizó maniobras de reanimación durante 40 minutos pero no pudieron salvarla. Qué determinó la autopsia a la pequeña.

La mujer ya había estado bajo sospecha por el fallecimiento de otras dos hijas.

La muerte de una nena de 2 años causó gran conmoción y derivó en una investigación de la Justicia, ya que la madre ya registra antecedentes del fallecimiento de dos hijas más.

Según informaron fuentes judiciales, la menor llegó -en la madrugada del lunes -al Hospital Municipal de Villa Gesell sin signos vitales . El personal médico realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos, aunque no pudieron revertir el cuadro. Finalmente la pequeña falleció.

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad relataron que la madre explicó al equipo médico que la nena se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera .

Ante la muerte de la menor, desde el hospital dieron aviso a la Policía para las actuaciones correspondientes. El caso quedó a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 de Pinamar, quien inició el expediente bajo la figura de averiguación de causales de muerte.

La mujer ya había estado bajo sospecha por el fallecimiento de otras dos hijas, en una causa por la que fue juzgada y finalmente absuelta.

El antecedente atroz: la muerte de dos hijas más

El trágico hecho tomó mayor repercusión al conocer que la madre de la menor ya había sido investigada por la muerte de otra de sus hijas, de 11 meses, ocurrida en Mar del Plata en 2016. Pero dos años después fue juzgada y absuelta, según publicaron medios locales.

Antes de ser arrestada en 2016, generó inquietud en la Costa Atlántica la repentina fuga y desaparición de la muer y su pareja. La policía los buscó por varios días mientras permanecían ocultos en diversos campos de la zona. Una semana después se entregaron y defendieron su inocencia.

Estuvieron presos casi dos años, hasta que un tribunal determinó que no hubo pruebas para condenarlos y que no se comprobó maltrato ni abuso.

En ese expediente también se tuvo en cuenta el fallecimiento de otra hija en 2013, una bebé de seis meses. Allí se evaluaron informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o de abuso sexual, atribuyendo las muertes a complicaciones respiratorias.

En medio de esas investigaciones judiciales, la mujer perdió la tenencia de cuatro hijos tras sospechas de maltrato infantil y “ambiente de convivencia inconveniente”. Algunos ingresaron en el ámbito de Hogares de Belén y otros fueron adoptados.

Después de la absolución, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la nena fallecida el lunes.

El expediente por la muerte de la niña sigue bajo investigación, a la espera de los resultados de la autopsia y de las pericias médico-forenses que puedan esclarecer el motivo del fallecimiento.

Qué determinó la autopsia realizada a la nena de 2 años

El informe preliminar de la autopsia indicó que la nena murió a raíz de una asfixia obstructiva que derivó en una severa falta de oxígeno en sangre (hipoxemia) y, posteriormente, en un paro cardíaco.

El informe fue realizado en la Morgue Judicial de Pinamar y ya se encuentra en poder del fiscal Juan Pablo Calderón, a cargo de la causa.

Tras recibir el resultado, el funcionario judicial resolvió- por el momento - no entregar el cuerpo de la menor a sus familiares y ordenó que la autopsia fuera incorporada de inmediato al expediente para continuar con el análisis de las pruebas reunidas.