Lo hizo una maestra en noviembre de 2025. Coincide con la época en la que le volvieron a dar la tenencia del nene a la mamá.

Muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: un informe del jardín de infantes había dado señales de alerta.

La investigación por la muerte de Ángel López , el nene de 4 años que falleció en confusas circunstancias el Hospital de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut , continúa sumando aristas.

A la vez que Luis López y Mariela Altamirano -los padres del chico, que estaban separados y fuertemente enfrentados- acumulan denuncias cruzadas de maltrato , surgió un informe del jardín de infantes al que iba el pequeño según el cual se habían advertido conductas que indicaban que algo estaba ocurriendo.

Esta comunicación de la institución educativa se conoció en un contexto de enorme movilización por el caso en Comodoro Rivadavia -se convocaron dos marchas para pedir Justicia este viernes, una al mediodía y otra a la noche-, junto con declaraciones de una vecina de Altamirano que podrían complicar a la madre de Ángel .

El informe del jardín de Comodoro Rivadavia

“Se observaron cambios en el alumno en los últimos días”, indicó la maestra de Ángel en el informe realizado a fines de 2025, en la misma época en que su mamá recuperó la tenencia tras regresar de Córdoba, su provincia de origen y adonde se había mudado cuando se separó y el nene se quedó con su papá.

Velatorio del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Velatorio del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut.

La docente hizo referencia a episodios ocurridos “el 7 de noviembre (de 2025) previo al retiro de la institución”.

“Ese día -detalló- se lo vio exaltado, enojado, se mostraba angustiado en ciertos momentos, como el momento del trabajo en hoja en donde debía colorear una figura de bailarines, una actividad que generalmente disfruta. Se mostraba molesto, desganado, sin deseo de realizar la misma”.

“Minutos más tarde de su ingreso al jardín, expresó tener hambre no queriendo participar del momento de intercambio en música, lo cual es raro en él ya que disfruta las actividades que se le brindan”, agregó la maestra.

Una vecina complicó a la mamá de Ángel

Mientras tanto, una vecina de Mariela Altamirano hizo una declaración que apunta directamente a la madre de Ángel, entrevistada por el canal de noticias TN.

Mariela Altamirano, madre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut Mariela Altamirano, la madre de Ángel, el nene que murió en Comodoro Rivadavia, Chubut.

Contó que la pareja actual de Altamirano le había relatado que, antes de que empezaran a convivir, a ella le habían quitado la tenencia de un hijo.

“No entiendo cómo la Justicia le dio la tenencia de Ángel cuando a ella, a Mariela, ya le habían sacado un hijo anteriormente. No sé si ella es de Corrientes, yo no me acuerdo de dónde era (Altamirano en realidad es de Córdoba), pero nos habían dicho que a ellos ya le habían sacado la tenencia de un hijo”.

La versión fue confirmada por fuentes judiciales que le indicaron al diario Clarín que Altamirano, de 28 años, había perdido anteriormente la tenencia de un hijo mayor que Ángel.

La autopsia que cambió todo

La madre y su actual pareja ya habían quedado apuntadas -y, de hecho, Altamirano fue imputada formalmente- cuando, este jueves, el informe preliminar de la autopsia reveló que Ángel presentaba lesiones internas en su cabeza.

Esto cambió completamente las presunciones de un paro cardiorrespiratorio sin causa aparente, que habían sostenido los médicos de terapia intensiva del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Cuando se confirmó el fallecimiento de Ángel, cerca de la medianoche del Domingo de Pascua, los médicos aseguraron que no había signos externos evidentes de violencia en el cuerpo del niño, pero los primeros datos de la autopsia luego mostraron otra cosa.