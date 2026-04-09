Lo dijo en el entierro de Angel, de 4 años, tras el allanamiento en lo de la madre biológica del menor. Duras críticas al sistema de protección de menores.

El padre del nene fallecido en Comodoro Rivadavia: "Se lo dieron 3 meses a la mamá y me lo mató".

Luis López , el padre del nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que aún no están claras, despidió a su hijo en el cementerio con una frase que resume la dífícil situación queesta tragedia tiene como trasfondo: "Se lo dieron tres meses a la madre y me lo mató", sintetizó sus críticas al sistema de protección de menores que, en noviembre de 2025, determinó que el hijo que estaba criando junto a su pareja actual debía ir a vivir con su madre biológica.

Ángel Nicolás López tenía 4 años y murió el lunes 6 de abril en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia , luego de ingresar en paro cardiorrespiratorio el domingo de Pascua, trasladado desde el domicilio donde vivía con su madre biológica.

Inicialmente, la causa de muerte no tuvo explicación para los médicos. Pero las primeras pericias forenses ahora detectaron lesiones internas en la cabeza , lo cual derivó en un allanamiento en lo de su mamá, con quien Luis sostiene una larga disputa judicial y a quien, tanto él como su entorno, señalan como responsable del fallecimiento del menor.

La causa la lleva el fiscal Facundo Oribones, que ahora aguarda el resultado definitivo de la autopsia.

En el cementerio de la ciudad chubutense, quebrado en llanto, Luis apuntó contra la Justicia, contra el sistema de protección de menores y todos los que —según denunció— tuvieron información sobre el riesgo que corría su hijo y no actuaron. "Siempre pidió por mí y nadie hizo nada", afirmó ante los medios.

"Yo les dije que le iba a pasar algo"

El padre contó que advirtió a las autoridades con anticipación lo que podía ocurrir. "Yo les dije que le iba a pasar algo a mi hijo con esa mujer. Y pasó. Le advertí a Protección, a mi abogado, a todos", afirmó.

Describió que en algún momento presentó un video del nene llorando y pidiendo estar con él, y que la respuesta fue el silencio y la descalificación.

Luis Lopez, padre de Angel, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia Luis López habló con los medios en el cementerio de Comodoro Rivadavia, tras despedir a su hijo Angel.

"Que vengan ahora y me digan. Me humillaron, me faltaron el respeto, hicieron abuso de poder contra mí y nunca me dieron bola. Me trataron de machista. Pero si yo era el que estaba en esa situación, yo ya estaba preso; pero como era una mujer no le hacen nada", reclamó.

La misma lectura hizo Lorena Andrade, pareja de Luis y madrastra de Ángel: "Todo lo que dice la mujer es verdad y el hombre tiene que demostrar su inocencia. El nene salió muerto, ¿y ahora tiene que hablar cómo lo mataron para que la metan presa?", se preguntó.

Los años de crianza en Comodoro Rivadavia

Según habían relatado desde su entorno y ratificó él este jueves, Luis aparentemente fue el único referente afectivo de Ángel desde que nació. La madre biológica se fue a Córdoba cuando el nene tenía poco más de un año. Regresó a Chubut a principios de 2025 y reclamó la tenencia. El 4 de noviembre, la Justicia ordenó la restitución del niño a su madre.

"Yo cuidé a mi hijo y me rompí el lomo. Cuatro años y nunca le pasó nada. La gente que está acá sabe el padre que yo fui y lo que sufrí", dijo Luis en el cementerio, rodeado de familiares y vecinos que lo acompañaron en el último adiós.

Tras la entrega, la familia paterna estuvo tres meses sin poder ver al nene por una restricción perimetral.

Luis denunció que durante ese tiempo Ángel nunca tuvo oportunidad de conocer verdaderamente a su madre. "Nunca se hizo una revinculación. El nene a su supuesta mamá no la conocía", sostuvo.

Al cerrar ese tramo de su relato, fue contundente: "Yo quería a mi hijo vivo. Él quería estar con personas que lo amaban y se lo dieron a una persona que no conocía."

"¿Me van a decir que es muerte natural?"

Luis rechazó de plano cualquier explicación de lo sucedido que no contemple una responsabilidad directa de su ex pareja en la muerte de su hijo.

"No era un chico enfermo. No tenía problemas en el corazón o el pulmón. Estaba sano. ¿Me van a venir a decir que es muerte natural? No, lo mataron", afirmó.

Angel López, el nene de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia Luis López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que todavía no terminaron de esclarecerse.

El dato de las lesiones internas en la cabeza, detectadas en las primeras pericias forenses, refuerza ahora esa línea de investigación.

Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, había señalado al inicio que en la historia clínica "no constaban signos de violencia", pero también aclaró que el nene "nunca respondió desde el ingreso" y que era necesario esperar el resultado de la autopsia.

El miércoles, la Policía allanó el domicilio de la madre biológica y su pareja, Maicón González, en la zona de quintas de Comodoro, donde se incautaron elementos para la investigación.

Reclamo a "los que callaron"

Luis también apuntó contra quienes, según denunció, tenían información sobre el estado del niño en custodia de su madre y no la pusieron a disposición de la Justicia a tiempo.

"¿Por qué esperaron tanto? A ellos le iban a hacer caso. Si ellos decían la verdad esto no hubiera pasado. Siempre hablan después de que las cosas ya sucedieron", reclamó.

Supareja había señalado en el mismo sentido que Ángel concurría al jardín con golpes y sucio, y que la directora de la institución nunca informó esas situaciones.

También denunció que alertas llevadas al área de Protección no generaron ninguna intervención. "No hicieron caso", sostuvo.

Sobre la madre biológica y su pareja, Lorena fue directa: "Ya tienen para detenerlos. El nene salió muerto de su casa. Ella fue a fiscalía y mi sobrino escuchó que dijo '¿qué pasa que no me dan el cuerpo, si no tiene golpes?'. ¿Por qué se adelanta? No fue al velorio. ¿No les parece raro? Y en el hospital lo dejó tirado y se fue", aseguró, reiterando lo que sostuvo desde un primer momento.

En el cementerio, luego de despedir a su pequeño hijo, Luis cerró con declaración que resume el dolor y la impotencia que siente: "Yo quiero justicia por mi hijo; quiero que paguen. ¿Por qué ella está por la calle y yo estoy sufriendo acá? Mi hijo se hizo escuchar y nadie le dió bola. Yo les pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto."