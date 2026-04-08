La causa de muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia: "Totalmente desconocida"

Lo dijo el jefe de Pediatría del hospital, quien dio detalles de cómo llegó el menor a la guardia y lo que se hizo para intentar salvarlo. La autopsia será clave.

El nene entró a la guardia del hospital regional de Comodoro Rivadavia en paro respiratorio, a las 5 de la mañana del domingo de Pascuas: falleció poco antes de la medianoche.

La muerte de un nene de apenas 4 años que sacude a Comodoro Rivadavia no solo generó dudas y acusaciones a su madre, con una pelea familiar como trasfondo, sino que además está rodeada de misterio: por el momento, por qué un niño sano y sin antecedentes médicos hace un paro cardiorrespiratorio repentinamente no tiene una explicación clara para los médicos que lo trataron. Por eso, se esperan los resultados de la autopsia al cuerpo, que podrían resultar cruciales.

El nene, identificado como A.L, ingresó al Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti en paro cardiorrespiratorio en la mañana del domingo 5 de abril —domingo de Pascua— y murió pocas horas después sin que pudieran hacer mucho por salvarlo, ni establecer claramente qué le había ocurrido.

Tres días después del fallecimiento, y luego de que desde el entorno del padre del menor apuntaran con dureza contra la madre biológica, a quien acusan de haberlo llevado al hospital y haberse ido a su casa mientras el chico agonizaba y de tratarlo “como un estorbo”, el jefe del Departamento de Pediatría del hospital, Luis Cisneros expllicó con precisión clínica qué pasó desde que el nene llegó a la guardia hasta que murió.

Su relato, igulamente, no despeja la incógnita central del caso, sino que la confirma: nadie sabe aún por qué murió el pequeño. "El causal de muerte es totalmente desconocido. Por eso el cuerpo va a autopsia; habrá que esperar los resultados para tener algún otro dato", dijo de manera categórica en declaraciones a Zeta TV.

Lo que pasó en el hospital

El niño entró a emergencias pediátricas cerca de las 8.35 y murió poco antes de la medianoche de ese mismo día. Todo comenzó cuando su madre llamó al Centro de Monitoreo para pedir asistencia urgente: el chico tenía graves dificultades respiratorias.

Una ambulancia del servicio 107 acudió a la vivienda ubicada en la zona de quintas de Comodoro Rivadavia, donde el personal médico lo encontró sin signos vitales e inició maniobras de reanimación antes de trasladarlo.

Cisneros explicó que el menor llegó al hospital en paro cardiorrespiratorio. Las maniobras lograron restablecer parcialmente la actividad cardíaca, pero no alcanzó.

Luis Cisneros, jefe de Pediatría del hospital de Comodoro Rivadavia Luis Cisneros, jefre del servicio pediátrico del hospital regional de Comodoro Rivadavia. El Comodorense

"Se hace la reanimación cardiopulmonar avanzada y responde desde el punto de vista circulatorio, recobrando ritmo cardíaco, pero nunca recupera lo respiratorio", detalló el médico. "Era un paciente en estado crítico que nunca respondió. Desde el ingreso no se recuperó nunca", agregó.

Tras las primeras maniobras, el niño fue derivado al shock room del servicio de pediatría y luego a terapia intensiva, donde quedó conectado. "El tiempo que permaneció en terapia intensiva estuvo con asistencia respiratoria mecánica hasta el momento del óbito", precisó Cisneros. Nunca pudo volver a respirar por sus propios medios.

Sin signos de violencia y sin diagnóstico

En el contexto de las versiones que circularon desde el entorno familiar del padre del menor, Cisneros también se refirió a la la evaluación médica inicial. "No constan en la historia clínica signos de violencia".

El médico hizo una aclaración necesaria: "Nosotros no podemos hacer juicio de valor, sino simplemente describir lo que observamos".

Cisneros indicó además que el niño no tenía antecedentes de enfermedades previas y que, según lo reconstruido a partir de su entorno, estaba sano antes del episodio.

"Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acuesta y cuando lo encuentran estaba sin signos vitales", relató.

La disputa familiar detrás del caso

Detrás de las acusaciones a la madre biológica hay una historia de separación conflictiva, una disputa por la tenencia del niño, una orden de restricción contra el padre y meses en los que, según la versión de la familia paterna, el pequeño estuvo prácticamente incomunicado de quienes lo criaron.

Los padres del niño estaban separados: el menor vivía con su madre, mientras que sobre el padre pesaba una orden de restricción. Lorena Andrade, su actual pareja, fue quien habló con los medios locales y apuntó directamente contra la madre biológica.

Según relató, la tenencia había sido otorgada a la madre el 4 de noviembre pasado, momento desde el cual prácticamente perdieron contacto con el niño. "Estaba bajo los cuidados de su mamá. Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conociera", le dijo a ADNSUR, y aseguró que el chico la reconocía a ella como su figura materna.

Agregó que la madre biológica les impidió acercarse durante tres meses: "Nos puso una perimetral y no nos pudimos acercar al nene. Recorrimos varios lugares hasta que encontramos el jardín donde estaba yendo".

hospital comodoro rivadavia El hospital regional de Comodoro Rivadavia.

Cuando se enteraron de la internación, Andrade y el padre fueron de inmediato al hospital. Según su versión, la madre no hizo lo mismo. "Fuimos rapidísimo al hospital y de ahí no nos movimos. Ella se fue y se quedó en su casa. Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa", acusó.

Andrade también afirmó tener grabaciones de la actual pareja de la madre, en las que dice que “el nene era una carga para él, porque tienen una bebé". Y recordó un episodio del 9 de marzo en el que encontraron al niño en su jardín de infantes y que derivó en un conflicto cuando la pareja de la madre habría amenazado con denunciar al padre por retirarlo, pese a que previamente había dado su autorización.

La investigación judicial continúa en curso. Los resultados de la autopsia son, por el momento, el único camino para saber qué le ocurrió al pequeño A.L.