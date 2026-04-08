Murió un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia y acusan a la mamá: "Lo dejó tirado en el hospital y se fue"

El chico ingresó al hospital en paro cardiorrespiratorio. La actual pareja del padre le echa la culpa a la madre. La investigación de la Justicia de Chubut .

La muerte de un nene de 4 años que había sido ingresado pocas horas antes al Hospital Regional Víctor Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia, generó una investigación de la Justicia de Chubut y, a la vez, una fuerte acusación dentro de la propia familia del chico fallecido, concretamente contra la mamá, a quien achacan haber abandonado a su hijo en el centro de salud.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Comodoro Rivadavia, la madre llamó al Centro de Monitoreo durante la mañana del domingo de Pascua , solicitando asistencia médica urgente porque el nene, identificado con las iniciales A.L., tenía graves dificultades respiratorias.

Los médicos que fueron al lugar junto con agentes policiales constataron que el chico presentaba un cuadro crítico, con signos de un paro cardiorrespiratorio . Según explicó su mamá, había comenzado a manifestar problemas para respirar durante la mañana.

El pequeño fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional, ingresó a la guardia de emergencias pediátricas cerca de las 8.35 y poco antes de la medianoche se confirmó que había fellecido.

La información brindada por el Hospital indicó que el chico había ingresado con un paro por causas que aún no pudieron establecerse, por lo cual se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia.

Comodoro Rivadavia: entuerto familiar y acusaciones

Mientras tanto, salió a la luz una disputa familiar relacionada con la tenencia del niño fallecido, cuyos padres estaban separados. El chico estaba a cargo de su madre, mientras que sobre el papá pesaba una orden de restriccón.

Hospital de Comodoro Rivadavia El chico entró a la guardia del hospital de Comodoro Rivadavia a las 8.35 y poco antes de la medianoche se informó que había muerto.

“Estaba bajo los cuidados de su mamá. Me lo sacaron y se lo dieron a ella sin que el nene la conociera”, le contó Lorena Andrade, actual pareja del padre, al medio local Adnsur, y afirmó además que él la consideraba a ella “su mamá”.

La mujer agregó que el otorgamiento de la tenencia a la madre biológica había sido hecho efectivo el 4 de noviembre pasado y desde entonces prácticamente habíaa perdido contacto con el chico.

"La madre nos puso una perimetral y por tres meses no nos pudimos acercar al nene. Recorrimos varios lugares hasta que encontramos el jardín donde estaba yendo", afirmó.

"Ella se quedó en su casa"

Andrade recordó que el domingo, cuando se enteraron de que el niño había sido internado con un cuadro grave de salud, ella y el padre se dirigieron de inmediato al Hospital Sanguinetti.

"Fuimos rapidísimo al hospital y de ahí no nos movimos. Ella se fue y se quedó en su casa. Lo llevó muerto, lo dejó tirado como un perro y se fue a su casa", indicó.

Denunció además presuntas situaciones previas de maltrato de parte de la actual pareja de la madre del menor. “Tengo grabaciones del tipo diciendo que el nene era una carga para él, porque tienen una bebé”, expresó también, y aseguró también que la mamá solía estar ausente, “trabajaba siempre, iba al gimnasio y él se quedaba".

Acerca de un controvertido episodio ocurrido el 9 de marzo, cuando encontraron al chico en el jardín de infantes al que concurría, y que la propia Andrade difundió con un video en el que se ve al nene llorando y yendo de la mano de un policía, la mujer relató que la situación se dio a partir de una supuesta autorización que le dieron a ella para estar con el nene.

“Le pedimos (a la pareja de la madre) permiso para llevarlo a la plaza y él accedió a que lo trajéramos un ratito a casa. Cuando llegamos empezó a llamar y a amenazarnos con que lo iba a denunciar al papá, que no se lo podía llevar, que llamó a sus abogados", contó.