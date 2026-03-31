Terror en una escuela de Santa Fe: el chico de Comodoro Rivadavia que se salvó del tiroteo por una casualidad

Su papá vive en Chubut y se enteró de todo por televisión. Contó que su hijo conocía a la víctima y al agresor: "Era amigo y jugaba a la pelota".

Por televisión y a casi 500 kilómetros de distancia: así se enteró Carlos Moyano, un hombre de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, que en la escuela secundaria de Santa Fe a la que todos los días acude su hijo adolescente había habido un tiroteo y un alumno de 15 años había matado a otro, de 13.

Desde hace ocho años, el hijo de Carlos, que tiene 16 años, vive en la localidad santafesina de San Cristób al y acude al Colegio Mariano Moreno. Conocía tanto a la víctima como al agresor. “Con uno jugaba a la pelota en la plaza y con el otro compartía el colegio”, contó Carlos.

El vecino comodorense se enteró de lo que había ocurrido en la secundaria mirando un noticiero. “Me desayuné con la noticia porque sintonicé un canal local y cuando vi que era en la escuela de mi hijo, con un muerto y heridos, imaginate cómo me puse”, le contó al stream local Seta TV.

tirador santa fe Santa Fe: hay dos menores -de 13 y 15 años- con heridas de arma de fuego, quienes están fuera de peligro.

Desesperado, empezó a escribirle mensajes a su hijo. Fue un rato de angustia e incertidumbre, hasta que llegó la respuesta que esperaba. “A los minutos me contestó y ahí se me volvió el alma al cuerpo”, confesó el hombre, que últimamente estaba evaluando irse él también a Santa Fe, ante la falta de trabajo que padece en Comodoro. Ahora, lógicamente, los planes son otros.

Una demora que fue una bendición

En condiciones normales, el hijo de Carlos habría estado en el Mariano Moreno en el momento en que se desató el drama. Un contratiempo de último momento lo evitó.

Había acordado encontrarse con un compañero para ir juntos a la escuela, pero el otro chico se quedó dormido y lo retrasó. Terminó yendo solo, por su cuenta, y llegó tarde, unos minutos después de la tragedia.

“Él siempre llega sobre la hora, pero esta vez no alcanzó. Cuando estaba llegando vio a los chicos salir corriendo y escuchó los tiros”, relató su papá.

mato compañero santa fe (2) La Policía en la puerta de la escuela de Santa Fe, poco después del tiroteo.

El chico comodorense no entendió qué estaba pasando pero, en medio del caos, se quedó afuera del colegio. “No presenció la escena, pero después vio todo lo que circuló en los videos. Hoy los chicos están todos asustados, nadie quiere ir a la escuela”, añadió Moyano.

"Pensaba irme a vivir a Santa Fe"

El chico conocía al agresor y, según detalló el comodorense, sabía de algunas situaciones previas al ataque con la escopeta.

“Mi hijo me cuenta que al chico le hacían bullying porque el padre tenía problemas con la justicia y la situación económica (de su familia) había empeorado”, señaló Carlos. Agregó que existían antecedentes de conflictos y peleas en la institución, incluso con armas blancas.

Funcionarios de la provincia de Santa Fe confirmaron que agresor no tenía antecedentes violentos en su trayectoria escolar, pero que sí atravesaba una situación intrafamiliar “muy compleja”.

El plan de mudarse a Santa Fe por trabajo quedó, por el momento, frenado. “Pensaba irme a vivir allá, pero con todo esto no sé qué va a pasar. Capaz lo traigo a él o veo cómo seguimos”, consideró Moyano. “Esto es muy reciente, pero va a necesitar mucho acompañamiento. Los chicos están muy afectados”, afirmó.