Mató a su papá, lo envolvió en frazadas y quiso ocultar el brutal crimen: los escalofriantes detalles

El hombre tenía 50 años, y fue hallado sin vida tras varios días de búsqueda. Su hijo de 22 años lo asesinó a sangre fría.

La víctima fue identificada como Juan Emilio López, quien fue hallado sin vida en un canal cercano al Parque Municipal.

Un joven de 22 años fue detenido, acusado del brutal homicidio de su padre, tras una investigación que comenzó con una falsa denuncia por desaparición y terminó con un expediente penal.

La víctima fue identificada como Juan Emilio López, de 50 años, quien fue hallado sin vida en un canal cercano al Parque Municipal de la ciudad de Rufino luego de cinco días de búsqueda. El principal sospechoso de haberlo asesinado es su propio hijo.

Según la reconstrucción presentada por el fiscal Mauro Menéndez, el crimen ocurrió entre las 20 y las 22 del domingo 3 de mayo en la vivienda familiar ubicada en calle Crouzellies al 300.

Los detalles del brutal asesinato de su padre

De acuerdo a la información recabada por los investigadores, el joven golpeó a su padre en la parte posterior de la cabeza. Cuando ya estaba en el piso, lo apuñaló en reiteradas ocasiones. Las heridas causadas por esa agresión le provocaron la muerte.

Policía de Santa Fe (1)

Lo que siguió fue una maniobra para ocultar el cuerpo: el acusado lo envolvió en frazadas, lo ató a la parte trasera de una camioneta Chevrolet Apache amarilla —propiedad de la víctima— y lo sacó arrastrándolo por el camino trasero de la vivienda, según publica Infobae.

Según el fiscal Menéndez, el recorrido continuó por calle Ayacucho hasta tomar por Meunier, donde el joven se detuvo en un derivador de aguas ubicado en el cruce con José Ingenieros y arrojó el cuerpo de su padre.

De regreso a la casa, el joven intentó eliminar los rastros del hecho con elementos de limpieza. Dos días después del crimen, el martes 5 de mayo, se presentó ante las autoridades para denunciar la desaparición de su padre, con datos que la investigación calificó como falsos.

Cámaras de vigilancia y el testimonio de los vecinos

Esa maniobra derivó en una búsqueda que movilizó a familiares, vecinos, efectivos policiales, bomberos de Alcorta, Rufino y Venado Tuerto, y perros adiestrados en rastreo. El miércoles, el cuerpo de López fue localizado en el canal cercano al Parque Municipal.

La investigación, encabezada por Menéndez junto al fiscal Mauricio Clavero, tomó otro rumbo desde el principio: mientras se desarrollaba la búsqueda, el análisis de cámaras de vigilancia y los testimonios de vecinos fueron orientando las sospechas hacia el propio denunciante.

Al día siguiente de la denuncia, las autoridades ordenaron la detención del joven, quien se encontraba en la misma vivienda donde se perpetró el crimen.

Hombre asesinado por su hijo santa fe

El jueves, en una audiencia celebrada en los tribunales de Rufino, Menéndez solicitó la prisión preventiva del joven como medida cautelar. La jueza Lorena Garini hizo lugar al pedido.

“La magistrada tuvo en cuenta las evidencias que presentamos y consideró que eran suficientes para acreditar que el hecho ilícito efectivamente ocurrió y que fue cometido por el imputado”, subrayó el fiscal tras la audiencia.

Lo imputaron por homicidio y falsa denuncia

A. L. quedó imputado por homicidio doloso agravado por el vínculo y por falsa denuncia. La defensa del joven solicitó la realización de una junta de salud mental, petición que la jueza Garini autorizó. Aun así, la magistrada mantuvo la prisión preventiva. “Más allá de la realización de esa pericia, la magistrada hizo lugar a nuestro pedido de prisión preventiva”, señaló Menéndez.

El cuerpo de López fue trasladado para la realización de una autopsia, con el fin de establecer las circunstancias, la causa y la fecha exacta de la muerte. Los resultados de ese procedimiento serán determinantes para el avance de la causa judicial.