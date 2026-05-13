Mató a un hombre de una puñalada, volvió al lugar y le preguntó a los policías: "¿Qué pasó?"

El fiscal que investiga el caso en Rawson reveló que el acusado lo hizo mientras aún trabajaban en la escena. Los detalles que no previó y lo incriminaron.

Mató de una puñalada, volvió al lugar y le preguntó a los policías: "¿Qué pasó?".

Bastaron tres minutos de discusión y un solo movimiento para que Mario Barrientos, de 40 años , cayera herido de muerte en la madrugada del sábado 9 de mayo de 2026 en una plaza de Rawson , en inmediaciones de la terminal de ómnibus de la capital de Chubut .

Por el caso hay un detenido y a medida se sigue investigando, surgen detalles estremecedores.

Uno de ellos lo acaba de revelar el fiscal que investiga el caso, al revelar lo que se pudo reconstruir hasta el momento sobre el crimen .

Ocurrió apenas 15 minutos después del ataque. Y a los investigadores les resultó sorprendente.

El acusado de matar a la víctima, hoy detenido con preventiva por seis meses, volvió al lugar, se acercó a los policías que todavía trabajaban en la escena y como si nada, les preguntó: “¿Qué pasó?”. Más de una vez.

Así lo detalló el fiscal general de Rawson, Leonardo Cheuquemán Levil, en un diálogo con la radio LU20 en el que explicó cómo fue la secuencia del brutal ataque.

Cómo fue el ataque

El fiscal confirmó que el crimen tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada en el espacio público que está sobre la calle Felicita Alcina, entre avenida Antártida Argentina y Gregorio Mayo.

Barrientos estaba allí junto a un testigo cuya identidad permanece en reserva por razones de seguridad.

En ese momento llegó un tercer sujeto: Marcelo Eduardo Ciancio. Lo que siguió fue brevísimo.

"Ciancio comienza una discusión de solo tres minutos. Luego saca un arma blanca de entre sus prendas y le asesta una puñalada en el pecho a Barrientos, quien falleció al minuto siguiente", describió con crudeza Cheuquemán Levil.

Volvió a los 15 minutos

"Quince minutos después del hecho volvió al lugar y preguntaba qué había pasado, interiorizándose sobre el trabajo policial", precisó el fiscal.

Ese gesto, tal vez preocupado por saber si estaba en problemas o acaso intentando despegarse de lo que acababa de hacer, terminó por comprometer más al acusado ante la Justicia.

Es que sumado a las imágenes de cámaras de vigilancia analizadas por la policía en una investigación que avanzó con rapidez, esa conducta fue valorada especialmente por la Justicia al resolver la situación procesal del imputado.

Marcelo Eduardo Ciancio - acusado del crimen de Barrientos en Rawson - escena Los policíás todavía trabajaban en la escena del crimen cuando el acusado se presentó interesado en averiguar qué había pasado y detalles de las pericias. ADNSUR

Filmaciones tomadas en la terminal de ómnibus, una gomería cercana, domicilios particulares y el centro de monitoreo de Rawson registraron los momentos previos al ataque, la agresión y la posterior huida.

"El personal de brigada lo reconoció por similitud facial" con la persona que se había presentado ante ellos haciéndose el desentendido, indicó el fiscal.

Hubo, además, otro detalle.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, cuando apareció haciendo preguntas, el acusado se había cambiado de ropa, intentando tal vez no quedar “pegado” a lo que pudieran haber filmado las cámaras.

No sólo no funcionó. Reforzó las sospechas que pesan sobre él.

Más pruebas en la casa del acusado

Con una orden de la jueza de garantías Laura Martini, se allanó el domicilio de Ciancio en el barrio Río Chubut.

Allí secuestraron ropa, zapatillas, una gorra y un cuchillo con presuntas manchas de sangre.

El acusado no se encontraba en la vivienda en ese momento, pero fue detenido poco después en las inmediaciones de Don Bosco y Sarmiento, muy cerca de la Oficina Judicial, sin oponer resistencia.

Marcelo Eduardo Ciancio - acusado crimen de Barrientos en Rawson - cuchillo El cuchillo que encontraron en la casa del acusado del crimen.

En la investigación participaron efectivos de la División Policial de Investigaciones, personal de la Comisaría de Rawson y fiscales de turno que llegaron al lugar en los primeros minutos.

Además del testigo presencial directo, cuyo testimonio fue incorporado a la causa, se sumaron otros que reforzaron el relato fiscal.

Homicidio simple y seis meses de preventiva

En la audiencia de control de detención y apertura de investigación, la Fiscalía imputó formalmente a Ciancio por el delito de homicidio simple.

Marcelo Eduardo Ciancio - acusado de homicidio en Rawson - Chubut - MPF En la audiencia de control de detención, la jueza aceptó el pedido de fiscalía y le dictó a Marcelo Ciacnio seis meses de prisión preventiva. MPF CHUBUT

El fiscal Cheuquemán Levil y el procurador de fiscalía Jeremías Regueira solicitaron la prisión preventiva por seis meses, pedido que la jueza Martini avaló.

Según el informe del MPF, la expectativa de los acusadores es una pena de entre 8 y 12 años de prisión, por un delito que prevé hasta 25 años de cárcel.

Antecedentes y pedido de captura vigente

El acusado optó por no declarar.

Para fundamentar la medida, la Fiscalía señaló el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, incluida la amenaza potencial al único testigo presencial.

Además, mencionó que Ciancio registraba otras causas penales y tenía un pedido de captura vigente por robo y desobediencia.

La defensa oficial, a cargo de los abogados Pablo Sánchez y Miguel Moyano, no se opuso a ninguna de las medidas solicitadas, según lo informado por el MPF.

¿Por qué mató?

El móvil del crimen todavía no está confirmado.

"Se investiga si existía una deuda o alguna cuita previa entre ambos, porque el ataque fue muy rápido", señaló el fiscal en sus declaraciones radiales.

Según revelaron a medios locales fuentes de la investigación, la víctima y el acusado se conocían y habrían compartido bebidas momentos antes del ataque.

Ahora, se esperan los resultados de pericias sobre las armas blancas secuestradas, con el análisis de rastros biológicos, así como pruebas en la ropa secuestrada y nuevas declaraciones testimoniales que podrína resultar claves para determinar el movil del crimen.