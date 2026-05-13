Tenía antecedentes y a los dos meses protagonizó un vuelco trágico: irá a la cárcel por la muerte de un joven

Cristian Collihual reconoció su responsabilidad en el vuelco fatal donde murió Valentín Lefimán, ocurrido en enero tras un asado en el puente Malleo.

La Justicia de Neuquén condenó al conductor de la camioneta que protagonizó el vuelco fatal sobre la Ruta 60 , cerca de Junín de los Andes , donde murió un joven de San Martín de los Andes que viajaba como acompañante.

Se trata de Cristian Eduardo Collihual , quien reconoció su responsabilidad penal durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada a pedido de la asistente letrada Lucila Maggiora, del Ministerio Público Fiscal. El acusado aceptó una pena de 2 años de prisión efectiva y 5 años de inhabilitación para conducir vehículos.

El trágico hecho ocurrió el 12 de enero de este año, cerca de las 21, cuando un grupo de personas regresaba por la Ruta 60 luego de haber compartido un asado en la zona del puente Malleo. Según la investigación, Collihual manejaba una Ford EcoSport en dirección a Junín de los Andes cuando intentó realizar una maniobra de sobrepaso de manera brusca.

Fue en ese momento que perdió el control de la camioneta, se fue hacia la banquina y terminó volcando violentamente. Como consecuencia del impacto murió Valentín Lefimán, quien viajaba en la parte trasera del vehículo y sufrió un grave traumatismo de cráneo.

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Una noche marcada por el drama

El vuelco ocurrió antes del paso internacional Mamuil Malal y movilizó a personal policial, médicos y bomberos voluntarios de Junín de los Andes.

El subcomandante de Bomberos, Jorge Curiñanco, había relatado tras el hecho que cuando llegaron al lugar encontraron la camioneta dada vuelta, con las ruedas hacia arriba y el techo completamente aplastado.

Dentro del habitáculo trasero estaba atrapado Lefimán. Los rescatistas tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para cortar parte de la estructura del vehículo y poder sacar el cuerpo.

“Cuando llegamos, el médico de la ambulancia constató que la persona ya estaba sin vida”, había explicado el bombero en aquel momento. Otros ocupantes de la camioneta resultaron heridos y fueron trasladados al hospital local. El conductor presentaba lesiones leves y quedó demorado por disposición de la fiscalía mientras avanzaba la investigación.

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Las pericias fueron clave

Durante la audiencia judicial, Maggiora explicó que la acusación se sostuvo en distintos elementos de prueba reunidos durante la investigación. Entre ellos hubo testimonios de las personas que viajaban en el vehículo, informes policiales y médicos, además de pericias accidentológicas y mecánicas.

Según esos estudios, el vuelco se produjo por una falla humana y no por problemas mecánicos de la camioneta ni por el estado de la ruta.

En los primeros momentos posteriores al siniestro también se investigó si el conductor había consumido alcohol durante el encuentro previo al viaje, aunque finalmente la fiscalía avanzó con la acusación centrada en la conducción imprudente y antirreglamentaria.

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Por qué la pena será de cumplimiento efectivo

La representante del Ministerio Público Fiscal indicó que la pena acordada corresponde al mínimo previsto para este tipo de delito. Sin embargo, aclaró que el cumplimiento efectivo de la condena se debe a que Collihual tenía antecedentes penales.

Según se informó en la audiencia, el hombre ya había recibido una condena en 2019, la cual finalizó en noviembre de 2024, apenas dos meses antes del vuelco fatal.

Finalmente, el juez de garantías Juan Valderrama homologó el acuerdo presentado por las partes, declaró responsable penal a Collihual e impuso la pena solicitada por la fiscalía.