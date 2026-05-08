Condenaron a 20 años de prisión al peluquero Abel Guzmán por el crimen de Recoleta: la familia pedirá perpetua

El peluquero, que estuvo 70 días prófugo tras el ataque en Recoleta, volvió a pedir perdón. La familia de la víctima no quedó conforme y apelará el fallo.

El crimen ocurrió dentro de una peluquería de Recoleta y terminó con una condena de 20 años para Abel Guzmán.

Abel Guzmán, el peluquero acusado de asesinar a su compañero de trabajo Germán Medina dentro de la peluquería “Verdini”, en Recoleta , recibió una condena de 20 años de prisión . La condena quedó lejos del pedido de prisión perpetua impulsado por la fiscalía y la querella, por lo que la familia de la víctima ya confirmó que apelará el fallo.

El caso tuvo gran repercusión en marzo de 2024, no solo por el crimen dentro de la peluquería, sino también por la fuga del acusado, que escapó por una ventana y permaneció prófugo durante 70 días.

Este jueves, el Tribunal Oral en lo Criminal N°24 encontró culpable a Guzmán por homicidio agravado por el uso de arma de fuego , en concurso ideal con amenazas y privación ilegítima de la libertad.

Qué condena recibió Abel Guzmán por el crimen en Recoleta

La sentencia fue dictada por los jueces Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alver durante la última audiencia del juicio oral. Tras escuchar el fallo, el abogado Juan Manuel Dragani, representante de la familia de Germán Medina, adelantó que buscarán una pena más alta.

“No estamos conformes, vamos a apelar y buscaremos ir por la perpetua”, afirmó el letrado.

Los fundamentos completos de la condena se conocerán el próximo 14 de mayo. A partir de allí, la querella avanzará con la apelación para intentar modificar la pena.

Antes de que se conociera la decisión judicial, Guzmán volvió a pedir perdón frente al tribunal. El acusado habló tanto de la familia de Medina como de sus propios familiares y reiteró que siente arrepentimiento por el crimen.

Durante el inicio del debate oral, el peluquero ya había reconocido el ataque. “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”, declaró frente a los jueces.

Abel Guzmán La familia de Germán Medina apelará el fallo por el asesinato cometido en la peluquería “Verdini”.

Qué dijo Abel Guzmán sobre el conflicto dentro de la peluquería

En sus declaraciones, Guzmán sostuvo que existían fuertes conflictos laborales dentro de la peluquería “Verdini”, ubicada sobre la calle Beruti al 3000. Según afirmó, reclamaba una indemnización económica y mantenía discusiones constantes con Facundo Verdini, dueño del local.

“El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada”, sostuvo durante el juicio.

El acusado además habló de tensiones vinculadas con productos utilizados en tratamientos capilares. Según dijo, algunos materiales no contaban con aprobación adecuada y eso generaba problemas con clientes y trabajadores.

“Al bajar la calidad, empezaron los problemas con la gente y con mis compañeros”, declaró.

Las palabras de Guzmán generaron tensión dentro de la sala. La madre de Germán Medina siguió cada audiencia junto a familiares y amigos de la víctima.

El juicio también tuvo alta exposición mediática. Antes del inicio del proceso oral, el acusado incluso había pedido que el debate se realizara sin cobertura periodística.

Peluquero asesinado en Recoleta

Cómo fue el crimen de Germán Medina en la peluquería Verdini

El asesinato ocurrió la noche del 20 de marzo de 2024 dentro de la peluquería “Verdini”, en el barrio porteño de Recoleta. Según determinó la investigación, Guzmán disparó contra Germán Medina dentro del local y escapó inmediatamente después por una ventana.

Las cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia y las imágenes circularon rápidamente en televisión y redes sociales.

Tras el crimen, el peluquero estuvo 70 días prófugo. Durante ese tiempo, la Policía de la Ciudad realizó distintos operativos hasta encontrarlo en una vivienda ubicada en Moreno.

En el juicio, Guzmán aseguró que escapó porque sintió miedo de terminar preso. También afirmó que estaba en shock después del ataque.

“Entendí que hice algo muy malo. Me escapé por miedo, por lo que iba a pasar conmigo”, expresó.

El acusado además aseguró que el crimen destruyó completamente su vida y la de su entorno. “Me quedé desempleado, sin indemnización, sin futuro”, sostuvo durante una de las audiencias.

Sin embargo, para la familia de Germán Medina, la condena todavía resulta insuficiente. Por eso insistirán en que la Justicia revise el fallo y avance hacia una pena de prisión perpetua.