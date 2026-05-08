Hot Sale 2026: las claves para evitar estafas y comprar de forma segura

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico difundió recomendaciones antes del inicio del evento con más de 800 marcas.

El Hot Sale 2026 reunirá a más de 800 marcas y volverá a ofrecer descuentos, cuotas y promociones especiales.

El próximo Hot Sale 2026 comenzará el lunes 11 de mayo con más de 800 marcas confirmadas y millones de operaciones previstas. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), sin embargo, advirtió sobre los riesgos de fraude y difundió una serie de consejos para comprar de manera segura.

El evento se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo y contará con la participación de grandes cadenas, pymes y tiendas de distintos rubros. Según la organización, el 48% de las empresas participantes serán pequeñas y medianas compañías.

En paralelo con las promociones y cuotas sin interés , el Hot Sale también genera un fuerte movimiento de sitios falsos, enlaces fraudulentos y maniobras destinadas a robar datos bancarios o personales de los usuarios.

Hot-Sale.jpg Especialistas recomendaron extremar cuidados durante el Hot Sale para evitar fraudes y sitios falsos de compras online.

Cómo evitar estafas durante el Hot Sale 2026

La principal recomendación de CACE consiste en ingresar siempre a las tiendas desde la página oficial del Hot Sale, evitando enlaces compartidos por correo electrónico, redes sociales o mensajes desconocidos.

El objetivo es asegurarse de que el usuario navegue en sitios auténticos y no en copias diseñadas para engañar consumidores.

Además, antes de concretar un pago, la entidad aconseja verificar que la dirección web comience con “https” y que aparezca el ícono de candado en el navegador. Esos elementos indican que la conexión cuenta con medidas de seguridad para proteger datos sensibles.

Otro punto importante consiste en revisar cuidadosamente la información del vendedor. Dirección física, teléfono, CUIT, razón social y políticas de devolución deberían aparecer de forma clara dentro del sitio.

Si algunos de esos datos resultan confusos, inconsistentes o aparecen vinculados con países ajenos a la marca, CACE recomienda desconfiar y evitar la compra.

También sugieren compartir únicamente la información indispensable para completar la operación. Si una página solicita datos innecesarios o demasiado sensibles, lo mejor es abandonar el proceso.

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Qué descuentos y cuotas tendrá el Hot Sale

Como regla general, las marcas participantes deberán ofrecer al menos un 5% de descuento acompañado por tres o más cuotas sin interés, o bien aplicar una rebaja directa mínima del 10%.

En la edición anterior, el descuento promedio rondó el 30%, por lo que las expectativas para este año vuelven a estar centradas en promociones agresivas y facilidades de financiación.

Según Andrés Zaied, presidente de CACE, el evento se consolidó como una oportunidad importante para consumidores que comparan precios y buscan financiamiento. “En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales”, señaló.

Para esta edición, las empresas pondrán el foco especialmente en:

Más cuotas sin interés

Liquidación de stock

Descuentos fuertes

Envíos rápidos y gratuitos

Las categorías disponibles incluirán Electro y Tecno, Viajes, Indumentaria, Salud y Belleza, Deportes, Supermercados, Gastronomía, Muebles, Autos y Servicios, entre otras.

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Qué productos podrían liderar las ventas

Distintos analistas consideran que el contexto económico actual empuja a los consumidores a realizar compras más calculadas y selectivas.

Alfonso Astudillo, directivo de la consultora BCG, sostuvo que muchos usuarios compararán precios con más detalle y priorizarán oportunidades concretas de ahorro o financiación. “Esperamos un consumidor muy selectivo, que no deja de comprar pero compara más, busca financiamiento y prioriza oportunidades concretas de valor”, explicó.

Según el análisis de mercado, algunas categorías podrían concentrar gran parte de las ventas durante el Hot Sale 2026.

Entre los sectores con mejores perspectivas aparecen:

Tecnología y celulares

Viajes y turismo

Electrodomésticos

Cuidado personal

Bienes durables

La expectativa también se apoya en un dato difundido por BCG: el 44% de los consumidores argentinos proyecta aumentar sus gastos durante los próximos seis meses.

Qué hacer si surge un problema con una compra

CACE recordó que los usuarios cuentan con herramientas de reclamo en caso de problemas con productos, entregas o pagos. Por ese motivo, recomiendan guardar comprobantes, tickets, facturas y toda la documentación vinculada con la operación hasta que finalice el período de garantía.

La entidad también aconseja llevar un registro escrito de las compras realizadas para conservar términos legales y datos enviados por el comercio.

En caso de estafas, los consumidores pueden presentar una denuncia ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, acompañando documentación como certificados de garantía, contratos u órdenes de compra.