Máximo Kirchner se sometió a una operación: el pedido a su madre, Cristina Fernández de Kirchner

El diputado nacional anunció la cirugía por redes sociales desde La Plata. Reveló por qué le pidió a la expresidenta que no lo acompañara.

El diputado nacional Máximo Kirchner se sometió este viernes a una cirugía programada en La Plata y lo anunció a través de sus redes sociales con un mensaje que no tardó en generar repercusiones políticas: pidió expresamente que su madre, Cristina Fernández de Kirchner , no asistiera al sanatorio.

"Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes", escribió el legislador en su cuenta de Instagram.

El dirigente del Partido Justicialista aclaró que la intervención tuvo lugar en el mismo establecimiento donde nació. También deslizó un guiño futbolero al mencionar que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes de La Plata y le prometió que podría ver el partido del domingo desde su casa.

El pedido de Máximo Kirchner a Cristina Fernández

La parte más resonante del posteo fue la que involucró a la exmandataria, quien actualmente cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad. Kirchner reconoció que su madre quiso acompañarlo, pero que él mismo se lo desaconsejó.

"Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga", escribió el diputado. Y explicó los motivos: "No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia".

Kirchner fue más allá y cuestionó el trato que, a su entender, recibiría la expresidenta si hubiera solicitado el permiso judicial para trasladarse. "Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso", afirmó, en una crítica directa al Poder Judicial y al Gobierno nacional.

El mensaje generó rápida atención en el mundo político. Kirchner, uno de los dirigentes más influyentes del kirchnerismo y figura clave dentro de La Cámpora, había venido postergando la intervención quirúrgica por distintas razones, según precisó en su propio relato.

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El posteo no incluyó detalles sobre el tipo de cirugía ni sobre el estado de salud previo del diputado.