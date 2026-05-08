Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las vacaciones de invierno, provincia por provincia
El Calendario escolar 2026 confirma las fechas de las vacaciones de invierno en cada provincia argentina.
Con el ciclo lectivo 2026 iniciado hace varios meses, muchos alumnos y padres ya comenzaron a mirar el calendario para saber cuándo serán las vacaciones de invierno, ya sea para hacer una escapada a algún punto turístico o simplemente para descansar. Este año, el receso invernal de dos semanas será en julio, pero la fecha exacta puede diferir entre provincias.
El calendario escolar con el inicio de las clases, las vacaciones de invierno y el final del ciclo lectivo fue aprobado por la unanimidad de todas las jurisdicciones en la asamblea N.° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE). El esquema busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales. De esta manera, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los 190 días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.
Cuándo serán las vacaciones de invierno 2026 en cada provincia
El Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación, confirmó que el receso invernal de mitad de año tendrá distintas fechas entre provincias.
Así será en cada jurisdicción:
- Provincia de Buenos Aires (PBA): del 20 al 31 de julio
- Ciudad de Buenos Aires (CABA): del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 24 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 24 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio
Cuándo terminará el ciclo lectivo 2026 en todo el país
De no mediar inconvenientes, las provincias también ya tienen definido el final del ciclo lectivo de este año. La fecha tampoco será igual para todos los distritos, ya que cada jurisdicción ajusta el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas, siempre cumpliendo con los 190 días de clases obligatorios por ley.
El calendario de cierre es el siguiente:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 22 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
Qué feriados quedan en 2026
El calendario de feriados en lo que resta de 2026 en la Argentina establece el siguiente cronograma:
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Lunes 7 de diciembre de 2025: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Jueves 25 de diciembre: Navidad.
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