El Calendario escolar 2026 confirma las fechas de las vacaciones de invierno en cada provincia argentina.

Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las vacaciones de invierno, provincia por provincia

Con el ciclo lectivo 2026 iniciado hace varios meses, muchos alumnos y padres ya comenzaron a mirar el calendario para saber cuándo serán las vacaciones de invierno , ya sea para hacer una escapada a algún punto turístico o simplemente para descansar. Este año, el receso invernal de dos semanas será en julio , pero la fecha exacta puede diferir entre provincias.

El calendario escolar con el inicio de las clases, las vacaciones de invierno y el final del ciclo lectivo fue aprobado por la unanimidad de todas las jurisdicciones en la asamblea N.° 148 del Consejo Federal de Educación ( CFE ). El esquema busca equilibrar los períodos de cursada, el receso invernal y los feriados nacionales. De esta manera, se asegura que los estudiantes y docentes tengan el tiempo necesario para cumplir con los 190 días de clase acordados a nivel nacional y la enseñanza de los contenidos estipulados.

El Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación , confirmó que el receso invernal de mitad de año tendrá distintas fechas entre provincias.

Inicio del ciclo lectivo (6) Las vacaciones de invierno serán en julio, pero la fecha exacta dependerá de cada provincia. Claudio Espinoza

Así será en cada jurisdicción:

Provincia de Buenos Aires (PBA): del 20 al 31 de julio

del 20 al 31 de julio Ciudad de Buenos Aires (CABA) : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Catamarca : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Chaco : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Chubut : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Córdoba : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Corrientes : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Entre Ríos: del 6 al 17 de julio

del 6 al 17 de julio Formosa : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Jujuy : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio La Pampa : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio La Rioja: del 13 al 24 de julio

del 13 al 24 de julio Mendoza : del 6 al 17 de julio

: del 6 al 17 de julio Misiones : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Neuquén : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Río Negro : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Salta : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio San Juan: del 6 al 17 de julio

del 6 al 17 de julio San Luis: del 6 al 17 de julio

del 6 al 17 de julio Santa Cruz : del 13 al 24 de julio

: del 13 al 24 de julio Santa Fe: del 6 al 17 de julio

del 6 al 17 de julio Santiago del Estero : del 20 al 31 de julio

: del 20 al 31 de julio Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio

del 13 al 24 de julio Tucumán: del 13 al 24 de julio

feriados (1) Ya están confirmados todos los feriados nacionales que restan en el 2026.

Cuándo terminará el ciclo lectivo 2026 en todo el país

De no mediar inconvenientes, las provincias también ya tienen definido el final del ciclo lectivo de este año. La fecha tampoco será igual para todos los distritos, ya que cada jurisdicción ajusta el cronograma a sus realidades climáticas, administrativas y pedagógicas, siempre cumpliendo con los 190 días de clases obligatorios por ley.

El calendario de cierre es el siguiente:

Buenos Aires : 22 de diciembre

: 22 de diciembre CABA : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Catamarca : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Chaco : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Chubut : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Córdoba : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Corrientes : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Entre Ríos : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Formosa : 17 de diciembre

: 17 de diciembre Jujuy : 18 de diciembre

: 18 de diciembre La Pampa : 23 de diciembre

: 23 de diciembre La Rioja: 18 de diciembre

18 de diciembre Mendoza : 22 de diciembre

: 22 de diciembre Misiones : 22 de diciembre

: 22 de diciembre Neuquén : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Río Negro : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Salta : 18 de diciembre

: 18 de diciembre San Juan : 18 de diciembre

: 18 de diciembre San Luis : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Santa Cruz : 18 de diciembre

: 18 de diciembre Santa Fe: 18 de diciembre

18 de diciembre Santiago del Estero: 18 de diciembre

18 de diciembre Tierra del Fuego: 18 de diciembre

18 de diciembre Tucumán: 18 de diciembre

Inicio del ciclo lectivo (13) El calendario escolar busca garantizar los 190 días de clases. Claudio Espinoza

Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados en lo que resta de 2026 en la Argentina establece el siguiente cronograma: