Según lo estableció el Gobierno Nacional, este es el calendario de feriados en lo que resta de 2026 .

Calendario de feriados 2026 Argentina: los que se vienen y los que faltan

En diciembre de 2025, a través de la Resolución 164/2025 -publicada en el Boletín Oficial-, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación estableció como días no laborables con fines turísticos las siguientes fechas del año 2026 : lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. Asimismo, determinó el calendario de feriados para todo 2026 .

Según el calendario de feriados 2026 , ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en la Argentina?

El calendario de feriados en lo que resta de 2026 en la Argentina establece el siguiente cronograma:

Viernes 1ro de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre de 2025: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Dos feriados: los próximos finde largos de mayo 2026 en la Argentina

En el quinto mes de 2026, en la Argentina habrá dos fines de semana largos. Según el calendario descripto más arriba, por un lado el viernes 1ro de mayo se conmemora el Día del Trabajador. Al revestir carácter de feriado inamovible, este finde largo se extenderá entre el viernes 1ro y el domingo 3 de mayo.

Asimismo, lo propio ocurre con el feriado del lunes 25 de mayo -Día de la Revolución de Mayo, jornada en la que los patriotas revolucionarios derrocaron al virrey Baltasar Cisneros e instauraron la Primera Junta Nacional de Gobierno, día que representa la piedra basal para la declaración de la Independencia que tuvo lugar seis años después-. Al no trasladarse a otro día, este finde largo tendrá lugar entre el sábado 23 y el lunes 25 de mayo de 2026.

Cabe recordar que los feriados nacionales inamovibles se rigen por el la Ley de Establecimiento de Feriados y Fines de semanas largos Nº 27.399, publicada en el Boletín Oficial del 18/10/2017.

revolución de mayo El lunes 25 de mayo se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, jornada en la que los patriotas revolucionarios derrocaron al virrey Baltasar Cisneros e instauraron la Primera Junta Nacional de Gobierno.

Por útlimo, es oportuno reseñar que, además del 1ro de enero de 2026, el cronograma de feriados determinado por el Gobierno Nacional incluyó a las siguientes fechas que abarcaron el primer cuatrimestre de 2026: