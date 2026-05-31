Intentó suicidarse el único detenido por el femicidio de Agostina Vega

Claudio Barrelier fue asistido en la cárcel de Bouwer y permanece bajo observación. La Justicia avanza con pericias clave para reconstruir el crimen.

Hasta el momento es el único detenido por el femicidio de la adolescente.

La causa por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Claudio Barrelier , el único detenido e imputado por el crimen, intentó suicidarse dentro de la cárcel de Bouwer, donde permanece alojado mientras avanza la investigación judicial.

El episodio ocurrió en las últimas horas dentro del establecimiento penitenciario cordobés. Según fuentes vinculadas al caso citadas por medios nacionales, el hombre de 33 años fue asistido rápidamente por personal de la unidad y recibió atención médica en el lugar. Desde entonces, quedó bajo observación permanente y con controles especiales para evitar un nuevo intento contra su integridad física.

Barrelier está detenido desde la semana pasada y es señalado por los investigadores como el principal sospechoso del asesinato que conmocionó a Córdoba y al país. El acusado había mantenido una relación sentimental con la madre de Agostina y quedó imputado mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para establecer cómo, cuándo y dónde ocurrió el crimen.

El intento de suicidio se produjo en un momento sensible de la investigación. Por estas horas, los investigadores trabajan sobre distintas pericias, testimonios e imágenes de cámaras de seguridad que fueron incorporadas al expediente y que permitieron orientar parte de los rastrillajes.

De acuerdo con la reconstrucción que analiza la Justicia, el sospechoso habría utilizado un Ford Ka negro para trasladar los restos de la adolescente hasta el descampado donde luego fueron encontrados. Ese vehículo, según la información que trascendió, le habría sido prestado por una mujer con la que mantenía una relación.

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Las cámaras de seguridad habrían sido determinantes para seguir el recorrido del auto y acotar la zona de búsqueda. A partir de esas imágenes, los equipos lograron avanzar sobre sectores puntuales hasta llegar al lugar donde se produjo el primer hallazgo.

El traslado de los restos, una de las claves de la investigación

La hipótesis que maneja la fiscalía indica que Barrelier habría trasladado los restos desmembrados de Agostina en tres recipientes. Según esa línea investigativa, dos conservadoras pequeñas habrían sido colocadas en el asiento trasero del vehículo, mientras que un tercer bulto, de mayor tamaño y peso, habría sido ubicado en el asiento del acompañante.

Ese detalle es considerado central por los investigadores, ya que permitiría reconstruir no solo el movimiento del acusado, sino también el modo en que habría intentado ocultar el crimen. El recorrido del Ford Ka y las grabaciones del sistema de monitoreo fueron incorporados como elementos clave dentro del expediente.

Los primeros restos fueron encontrados en un predio cercano a una zona de chancherías. Luego, con la ayuda de perros especialmente entrenados, los equipos de búsqueda hallaron otras partes del cuerpo semienterradas a unos 200 metros del primer punto.

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El doloroso reconocimiento de la familia

La intervención de una perra de rastreo permitió ubicar restos que estaban cerca de una acequia. La identificación fue confirmada por el padre de Agostina, Gabriel Vega, quien reconoció elementos personales de su hija, entre ellos pulseritas, anillos y una marca de nacimiento en un brazo hallado por los peritos.

El reconocimiento se produjo en medio de un operativo encabezado por las autoridades judiciales y de seguridad. En ese momento también se encontraban presentes el fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Mientras tanto, la búsqueda continúa en la zona, ya que aún restan localizar partes del cuerpo de la adolescente. Para la Justicia, cada hallazgo puede aportar información relevante para completar la reconstrucción del femicidio.

Agostina Vega

Las hipótesis que analiza la Justicia

Los investigadores trabajan sobre dos líneas principales. Una de ellas apunta a una posible disputa vinculada al consumo de drogas, debido a que tanto el acusado como el entorno de la víctima atravesaban problemas de adicción, según consta en la investigación.

La otra hipótesis se centra en la relación que Barrelier habría construido con Agostina. Para la fiscalía, el hombre de 33 años habría ejercido sobre la adolescente una conducta de seducción, manipulación y control, un punto que ahora busca ser acreditado con testimonios y pruebas incorporadas a la causa.

En paralelo, los peritajes sobre el vehículo, las cámaras de seguridad, los rastros hallados en la zona y los elementos secuestrados serán fundamentales para precisar la mecánica del crimen y determinar si hubo otras personas que pudieron haber colaborado de alguna manera antes o después del hecho.

Claudio Barrelier y Agostina Vega

La madre del detenido rompió el silencio

En medio del avance de la causa, Viviana, la madre de Claudio Barrelier, habló públicamente y mostró un fuerte cambio respecto de sus primeras declaraciones, en las que había defendido a su hijo. La mujer, que cumplió 61 años, dijo estar conmocionada por lo ocurrido y aseguró que necesita una explicación.

“Quiero que me explique por qué lo hizo. Estoy en shock. Me cuesta creer todo. No quiero ni prender la televisión. Yo no creía una cosa así. Hace bastante que no lo veía. Nunca me lo hubiera imaginado”, expresó en declaraciones televisivas.

La investigación continúa abierta y la situación procesal de Barrelier podría agravarse a medida que avancen los resultados de las pericias. Mientras tanto, el detenido permanece alojado en Bouwer, con vigilancia especial, y la familia de Agostina espera que la Justicia logre reconstruir por completo lo ocurrido.