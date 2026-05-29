La buscaban hace 12 días y estaba muerta en una obra abandonada: estremecedores detalles del hallazgo

La menor había quedado en la casa cuidando a su hermana de diez años. Desde ese momento no volvieron a verla.

Una adolescente que estaba desaparecida hace doce días, fue encontrada muerta en una construcción abandonada. La Justicia espera los resultados de la autopsia para corroborar las sospechas, pero los primeros detalles que se conocieron sobre el hallazgo son escalofriantes.

Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años y había sido vista por última vez el domingo 17 de mayo en la ciudad misionera de El Dorado. Su mamá realizó la denuncia recién este miércoles, momento en que se activaron los protocolos de búsqueda por parte de la Policía.

Según la reconstrucción que se realizó, la adolescente había quedado en la casa cuidando a su hermana de diez años mientras su madre asistía a su padre, que estaba internado en el Hospital Samic.

Fuentes policiales informaron que los elementos hallados en el lugar, indican que la joven fue estrangulada con un trozo de sábana hace al menos una semana.

La adolescente solía desaparecer algunos días, según la familia

La menor de las hermanas contó que el 17 de mayo al atardecer, Dulce salió de la casa rumbo a una iglesia cercana y ya no regresó.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que la adolescente solía desaparecer algunos días de su casa, motivo por el cual su mamá, Lilian Lourdes Maciel, no se preocupó demasiado cuando retornó del hospital.

Adolescente asesinada

Este miércoles, cuando ya habían pasado diez días de la desaparición, la mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, donde realizó una denuncia.

Este jueves al anochecer, un vecino del barrio El Tucán, en el Kilómetro 4 de Eldorado, alertó a la Policía sobre un olor nauseabundo que salía de una obra en construcción abandonada. Una patrulla llegó al lugar y al inspeccionar el terreno, que está cubierto de malezas, se toparon con el cuerpo de una mujer en una cámara séptica ubicada en la parte posterior del terreno.

Al lugar concurrió la jueza de Instrucción María Laura Rodríguez, quien supervisó las pericias y el retiro del cadáver por parte de un equipo de bomberos voluntarios de Eldorado. El médico policial estableció que la muerte de la chica se produjo entre siete y ocho días antes, y pidió una autopsia para establecer la causa de muerte.

Qué se sabe sobre la muerte de la adolescente de 17 años

Fuentes policiales indicaron que en el cuello de la chica encontraron un trozo de sábana anudado, lo cual hace suponer que fue estrangulada. Los indicios recogidos por los expertos descartaron, en principio, que el crimen se haya cometido en otro lugar.

Adolescente asesinada (1)

“En esa construcción abandonada solían reunirse personas en situación de calle y también otras que enfrentan problemas de consumo problemático de drogas”, sostuvo una fuente que trabaja en el caso.

La Policía ya cuenta con la identidad de algunas personas que solían reunirse en el lugar. Se trata de una zona donde existen varias construcciones sin finalizar y terrenos baldíos cubiertos de malezas.

El cuerpo de la adolescente fue reconocido por fotos por su madre en la madrugada de este viernes. Los restos de Dulce fueron llevados a la Morgue Judicial de Posadas, donde se realizarán los estudios que determinarán la posible fecha del crimen y cómo fue asesinada.