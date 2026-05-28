VIDEO: bomberos rescataron a dos perritas atrapadas en un incendio y una de ellas no sobrevivió

Ocurrió este miércoles por la tarde en una zona de chacras. Lamentablemente, horas después, uno de los animales falleció.

El incendio se desató en una chacra.

Un dramático incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en una zona de chacra y terminó con una escena que conmocionó a los vecinos, cuando dos perritas fueron rescatadas entre las llamas.

El rescate estuvo a cargo del cuerpo de bomberos, quienes arriesgaron su vida para poner a resguardo a los animales. Lamentablemente, horas más tarde, uno de los canes falleció.

El triste incendio ocurrió este miércoles por la tarde en la chacra Della Gaspera ubicada en cercanías de Ruta 7 y calle 9 , en la localidad de Centenario . De acuerdo a la información brindada, el fuego se inició por una vela aromática que quedó encendida dentro de la casa.

El siniestro movilizó a dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y también a personal del Hospital Dr. Natalio Burd.

rescate de dos perritas en un incendio 2

El heroico rescate de las dos perras

La alerta ingresó cerca de las 16:40, cuando los vecinos advirtieron que una vivienda estaba envuelta en llamas. Al llegar, los bomberos encontraron el incendio completamente generalizado en el interior del domicilio y debieron ingresar utilizando equipos de respiración autónoma debido a la intensa presencia de humo.

Dentro de la casa hallaron a dos pequeñas perras que habían quedado atrapadas y no lograron escapar por sus propios medios.

Una de ellas, llamada Mila, se encontraba en grave estado producto de la inhalación de humo. Los rescatistas comenzaron a asistirla inmediatamente con oxígeno mientras organizaban un traslado urgente a una veterinaria local.

Un móvil partió rápidamente con la mascota para que recibiera atención profesional. La perrita quedó internada, pero lamentablemente murió horas después, según confirmó el jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez. La otra mascota logró sobrevivir.

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Qué provocó el incendio

De acuerdo a las primeras pericias y al relato de los propietarios, el fuego se originó por una vela aromática que quedó encendida cuando las personas se retiraron del lugar. Las llamas avanzaron rápidamente por toda la vivienda y provocaron daños totales en la estructura.

Además, una mujer debió ser asistida por personal médico del Hospital Natalio Burd debido al cuadro de nerviosismo y tensión generado por el incendio.

El operativo demandó varias horas de trabajo y finalizó con tareas de ventilación mediante forzadores de aire para liberar el humo acumulado dentro del inmueble. Las pérdidas materiales fueron totales.