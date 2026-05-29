Quieren instalar cámaras en todas las escuelas de Neuquén: en qué zonas estará prohibido

El proyecto obtuvo despacho en una comisión de la Legislatura y continuará el debate en otras dos. ¿Qué dice el proyecto?

Le Legislatura de Neuquén debate el proyecto que busca autorizar la instalación de videocámaras dentro de las escuelas y establecimientos educativos de toda la provincia. La iniciativa obtuvo despacho, por unanimidad, en la comisión de Educación, mientras que continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B), para luego -en caso favorable- continuará hacia el recinto.

La presidenta del cuerpo, Mercedes Tulián (PRO-NCN), dijo que la normativa busca garantizar la seguridad de los estudiantes, cuerpo docente y no docente e instalaciones de cada establecimiento educativo.

En ese sentido, la legisladora señaló que se trata de una herramienta de disuasión que permita prevenir hechos de violencia y ayude a disminuir el grado de conflictividad que pueda generarse dentro de cada institución. Al hablar sobre la iniciativa, Tulián confirmó que cuenta con el aval tanto del Consejo Provincial de Educación como de las autoridades del Ministerio de Educación.

comision de educación legislatura

Sobre este punto, especificó que la propia ministra de la cartera educativa, Soledad Martínez, se pronunció a favor de llevar adelante un esquema de instalación progresivo que comience por las escuelas de nivel medio de la provincia.

Respecto al acceso y confidencialidad de las imágenes, indicó que la propia norma establece en su articulado que las grabaciones quedarán a resguardo del organismo que realice monitoreo y que, en caso de ser necesario, también estarán a disposición de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal.

De igual modo, en la iniciativa queda expresamente prohibida la instalación de cámaras en sanitarios y en todo espacio que afecte de manera directa la intimidad de las personas.

A la vez, Tulián recordó que un proyecto similar presentado por la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir) se encuentra en debate en la comisión de Desarrollo Humano y Social al incorporar a hospitales y centros de salud como dependencias en las cuales se deben instalar sistemas de videoseguridad. Sobre este punto, destacó los aportes y sostuvo que se alcanzó una “redacción superadora”.