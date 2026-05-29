Horóscopo del viernes 29 de mayo: qué le espera a cada signo en amor, trabajo y salud

El viernes 29 de mayo llega cargado de una energía expansiva y optimista que contrasta con la intensidad de los días previos. La Luna transita hacia el expansivo y optimista signo de Sagitario, dando un giro de 180 grados al clima astral: la energía del viernes estará muy orientada a los planes de fin de semana, los debates filosóficos y el intercambio de ideas lúdicas.

No es un día menor en el calendario astral. El 31 de mayo llega una de las noches que la astrología no pasa por alto: la Luna alcanzará su plenitud en el grado 9°56' de Sagitario, iluminando el cielo con la energía del Arquero. Y no es una Luna llena ordinaria: se trata de una Luna Azul, la segunda Luna llena del mes, un evento que no ocurría desde hace casi tres años. Este viernes es la antesala de esa lunación excepcional, y su influencia ya se empieza a sentir en todos los signos.

La astróloga Mia Astral sintetizó el espíritu de esta lunación con una frase que define el tono del cierre de mayo: con la Luna llena en Sagitario 2026, "entramos en un período de verdades que queman y de victorias o derrotas que nos traen una cosecha de lo que se sembró en diciembre de 2025". Este es el horóscopo de hoy para los doce signos del zodíaco.

Horóscopo del viernes 29 de mayo: predicciones para cada signo del zodíaco

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El viernes 29 es el día de suerte de la semana para Aries. La semana le fue bien en creatividad, proyectos grupales y visibilidad, y el cierre de semana trae el reconocimiento que esos esfuerzos merecen. En el trabajo, cerrar pendientes antes del fin de semana da una sensación de logro genuino que el cuerpo y la mente agradecen. En amor, un plan espontáneo con quien querés tiene más magia que cualquier cosa elaborada. En salud, el viernes es ideal para liberar tensiones con algo que activa el cuerpo y el espíritu al mismo tiempo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La Luna llena que se aproxima pone foco en rutinas, salud física y emocional para Tauro. Es un momento ideal para revisar hábitos y entender qué situaciones están agotando la energía. En el trabajo, el viernes es el día para cerrar la semana con orden y dejar todo prolijo antes del fin de semana. En amor, la conexión íntima y tranquila con quienes elegís tiene un valor especial hoy. En salud, escuchar al cuerpo sin postergarlo es la prioridad: si pide descanso, dárselo sin culpa.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La Luna Azul del 31 se perfeccionará en la casa de las parejas y las asociaciones de Géminis, iluminando directamente los vínculos más importantes. Este viernes ya se empieza a sentir esa tensión entre lo que dice la razón y lo que la intuición sabe sobre una relación. En el trabajo, el Sol en temporada de cumpleaños sigue regalando magnetismo y claridad comunicativa. En amor, las conversaciones que se tengan hoy pueden tener un peso mayor del esperado: elegir bien las palabras marca la diferencia. En salud, la mente acelerada necesita pausas reales antes del fin de semana.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La Luna llena que se aproxima activa para Cáncer temas vinculados con vínculos profundos, dinero compartido y emociones que estaban reprimidas. Este viernes es un buen momento para empezar a procesar lo que venía guardándose antes de que la lunación lo saque a la superficie. En el trabajo, cerrar la semana con foco en lo que realmente importa evita el desgaste innecesario. En amor, la ternura y la presencia genuina son el mejor cierre de semana para el signo. En salud, el estómago sigue siendo el termómetro emocional de Cáncer: comer despacio y con consciencia ayuda.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La Luna llena que se aproxima despierta en Leo el deseo de disfrutar más, conectar con la creatividad y animarse a vivir experiencias nuevas. Este viernes es la puerta de entrada a ese impulso. En el trabajo, un cierre de semana exitoso refuerza la confianza y abre el apetito para lo que viene. En amor, la noche del viernes tiene todo el potencial de Leo: social, brillante, memorable. En salud, el corazón agradece la alegría genuina; rodearse de personas que hagan reír es la mejor medicina del día.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El consejo extra para Virgo en este fin de semana es claro: no todo necesita resolverse inmediatamente. El cielo pide dejar ir el control por unas horas y confiar en que lo que está en movimiento encontrará su lugar. En el trabajo, la semana fue excelente en estrategia y decisiones prácticas: hoy es el día de cosechar esos resultados. En amor, la espontaneidad que no suele caracterizar al signo puede generar una sorpresa muy agradable. En salud, el intestino y el sistema nervioso piden un cierre de semana tranquilo y sin excesos.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El viernes 29 es el día de suerte de la semana para Libra, que cierra una semana muy favorable en viajes, relaciones y nuevas experiencias. En el trabajo, Venus sigue acompañando al signo con una energía de cierre satisfactorio. En amor, la armonía y el encanto que caracterizan a Libra hacen del viernes por la noche un escenario ideal para un plan romántico o social especial. En salud, los rituales de cuidado personal son una necesidad genuina hoy y el mejor antídoto contra el estrés semanal.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La Luna abandona Escorpio y transita hacia Sagitario, lo que para el signo representa un alivio de la intensidad emocional que marcó el inicio de la semana. La Luna Azul del 31 cerrará un ciclo importante para Escorpio: lo que saldrá a la superficie este fin de semana puede sorprender, pero también liberar. En el trabajo, cerrar asuntos pendientes antes del fin de semana da claridad para arrancar junio con energía renovada. En amor, la profundidad emocional del signo encuentra hoy una respuesta genuina. En salud, el descanso nocturno del viernes es una inversión para toda la semana que viene.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El viernes 29 es el mejor día de la semana para Sagitario, que tiene luz verde para aprovechar la energía de la Luna en su propio signo. La Luna llena anual de Sagitario llega el 31, marcando un momento clave para revisar las intenciones de expansión y sentido de vida que se sembraron hace seis meses. En el trabajo, las propuestas vinculadas a la expansión, la educación o el exterior tienen hoy terreno muy fértil. En amor, la aventura y el optimismo contagioso son el idioma del signo hoy. En salud, el movimiento al aire libre bajo la energía de la Luna es la recarga más potente de la semana.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La semana fue muy productiva para Capricornio en trabajo, estrategia y organización. El consejo para el fin de semana es claro: adaptarse no significa perder estabilidad, y soltar el control por unas horas recarga mejor que cualquier rutina. En amor, mostrarse presente y receptivo de manera concreta es el mejor cierre de semana que puede ofrecer el signo. En salud, el té de manzanilla o menta ayuda a calmar la ansiedad que pueden generar los cambios de Luna en los signos más estructurados del zodíaco.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El viernes 29 es el mejor día de la semana para Acuario también: gran semana llena de abundancia y oportunidades, y el cierre de semana consolida lo logrado. En el trabajo, el esfuerzo de la semana empieza a ser visibilizado y aplaudido. En amor, el consejo extra para el fin de semana es no intentar tener siempre la última palabra: la escucha genuina abre más puertas que cualquier argumento brillante. En salud, la desconexión digital durante el fin de semana tiene un efecto reparador que el cuerpo y la mente de Acuario van a notar de manera inmediata.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna llena que se aproxima puede traer para Piscis una necesidad de libertad, movimiento y emoción genuina. Pueden aparecer planes distintos, gente nueva y conversaciones que vuelvan a ilusionar con cosas que parecían perdidas. En el trabajo, la intuición y la empatía del signo cierran la semana con resultados que no siempre son visibles de inmediato pero que se van a notar en las semanas que vienen. En amor, la sensibilidad pisciana convierte este viernes por la noche en algo casi cinematográfico. En salud, el contacto con el agua en cualquier forma tiene hoy un efecto sanador especialmente potente.