Los dos nuevos modelos de SUV premium de Renault ya disponibles en concesionaria Kumenia

Los nuevos Renault Arkana Hybrid E-Tech y Boreal ya están disponibles en Neuquén capital con propuestas que combinan diseño, tecnología, seguridad y motores pensados para la nueva generación de SUV.

La llegada de los nuevos Renault Arkana Hybrid E-Tech y Renault Boreal marca una fuerte apuesta de la marca francesa por los SUV tecnológicos y electrificados en la región. Ambos modelos ya se encuentran disponibles en la concesionaria Kumenia, en Neuquén capital, donde comenzaron a captar la atención de quienes buscan vehículos con diseño moderno, alto nivel de equipamiento y nuevas tecnologías de asistencia a la conducción.

Con propuestas diferentes pero apuntadas a un mismo segmento premium, el Arkana se destaca por su perfil deportivo híbrido y estética coupé, mientras que el Boreal apuesta al confort, la conectividad y el espacio interior. Los dos modelos incorporan sistemas avanzados de seguridad, cajas automáticas de doble embrague y un importante nivel de tecnología pensado tanto para la conducción urbana como para los viajes largos por las rutas de la Patagonia.

El Renault Arkana Hybrid E-Tech apuesta por una propuesta que mezcla diseño deportivo, tecnología híbrida y equipamiento premium. El SUV coupé de la marca francesa incorpora un motor naftero turbo de 1.3 litros con sistema mild hybrid, capaz de entregar 140 CV y 260 Nm de torque, asociado a una caja automática EDC de doble embrague y siete velocidades.

Uno de sus principales diferenciales está en la estética inspirada en Alpine, con líneas deportivas, detalles en negro brillante, nueva parrilla frontal con diseño diamantado y techo solar con apertura tipo spoiler. En el interior, suma tapizados en eco cuero, volante calefaccionado y un tablero digital configurable de 10,2 pulgadas.

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En tecnología y conectividad, incorpora un sistema multimedia de 9,3 pulgadas con navegación y conexión inalámbrica, además de cargador inalámbrico y sistema de sonido con seis parlantes de alto rendimiento. También ofrece tres modos de conducción —MySense, Eco y Sport— para adaptar la experiencia de manejo según el tipo de recorrido.

El apartado de seguridad es otro de los puntos fuertes del modelo. Cuenta con seis airbags y una amplia batería de asistencias avanzadas, entre ellas frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo con Stop & Go, cámara 360° y asistente automático de estacionamiento. A eso se suma una capacidad de baúl de 513 litros, que puede ampliarse hasta 1.296 litros con los asientos rebatidos.

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Renault Boreal

El Renault Boreal llega como uno de los SUV más tecnológicos y equipados de la marca, con una propuesta orientada al confort, la conectividad y la seguridad. El modelo monta un motor naftero 1.3 turbo de 156 CV y 270 Nm de torque, combinado con una transmisión automática EDC de doble embrague húmedo y seis velocidades.

En dimensiones y practicidad, el Boreal ofrece uno de sus puntos más destacados: un baúl de 586 litros que puede expandirse hasta 1.770 litros con los asientos traseros rebatidos, apuntando tanto al uso familiar como a los viajes largos. Además, incorpora cinco modos de manejo, incluido un modo inteligente “Smart”, pensado para adaptar automáticamente el comportamiento del vehículo.

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Las versiones más equipadas agregan elementos premium como techo panorámico eléctrico, sistema de audio Harman Kardon con 10 parlantes, asientos eléctricos con memoria y masajeador para el conductor, además de integración completa con Google Automotive Services, que incluye mapas, aplicaciones y asistente por voz nativo. También suma iluminación ambiental configurable y apertura manos libres del baúl.

En seguridad y asistencias a la conducción, el SUV incorpora un paquete muy amplio de tecnologías. Entre ellas aparecen el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo con Stop & Go, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, reconocimiento de señales de tránsito, detección de punto ciego, cámara 360° y asistente de estacionamiento automático. El modelo también ofrece seis airbags y sistemas de asistencia activa pensados para mejorar la experiencia de manejo tanto en ciudad como en ruta.

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