Una mujer fue demorada tras apuñalar a su pareja durante una discusión: "Se desconocieron"

El hecho ocurrió a las 4:20 en el barrio Atahualpa. La mujer quedó demorada en la Comisaría Primera mientras la investigación continúa.

Un hombre fue apuñalado por su pareja durante una discusión en su vivienda del barrio Atahualpa donde, según lo informado, "se desconocieron". Familiares advirtieron a las autoridades y la mujer fue demorada por la Policía mientras el hombre tuvo que ser atendido de urgencia por una ambulancia del SIEN.

De acuerdo a lo consignado por el comisario inspector Marco Mazzone, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia a LU5, el hombre de 40 años fue hospitalizado durante la madrugada de este miércoles luego de recibir una puñalada en el sector intercostal izquierdo.

Por su parte, la mujer quedó demorada mientras avanza la investigación judicial para esclarecer la dinámica. Por tal motivo, el sector del barrio donde se cometió el hecho fue restringido para la realización de las tareas de Criminalística.

barrio atahualpa

Qué se sabe del hombre apuñalado por su pareja

El episodio ocurrió cerca de las 4:20 de la mañana, cuando vecinos alertaron a la Policía por un “inconveniente familiar”. Al arribar al lugar, efectivos encontraron al hombre tendido sobre la vía pública con una herida sangrante producida por un arma blanca.

“El hombre fue trasladado rápidamente al hospital Castro Rendón, donde fue estabilizado y actualmente se encuentra internado, fuera de peligro”, explicó el comisario.

De acuerdo con los primeros datos recabados por la Policía, la pareja habría mantenido una discusión luego de pasar la noche consumiendo alcohol. “Se desconocen y la pareja lo agrede con un cuchillo”, detalló Mazzone.

Hospital Castro rendon (2) Claudio Espinoza

El jefe policial indicó además que la mujer fue demorada en el lugar y permanece a disposición de la Fiscalía mientras continúan las pericias y entrevistas para reconstruir lo ocurrido.

Antecedentes de violencia

Consultado sobre antecedentes de violencia entre ambos, Mazzone sostuvo que pudieron establecer que “ya tenían antecedentes de este tipo de situaciones”, aunque evitó brindar mayores precisiones porque la investigación aún está en desarrollo.

En otro tramo de la entrevista, el comisario también fue consultado sobre la incorporación de pistolas Taser en la fuerza policial neuquina. Explicó que actualmente se encuentran en una etapa de capacitación y formación de instructores para luego extender el entrenamiento al resto del personal de la provincia.

“Es una gran herramienta que nos va a servir para evitar la utilización de elementos letales como el arma reglamentaria”, señaló el funcionario policial.