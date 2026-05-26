"Ojo con lo que vas a contar": por amenazas a testigos del caso Azul Semeñenko, extendieron la investigación

Se prorrogó la investigación penal preparatoria por aporte de nuevas medidas probatorias. Roberto Sánchez continúa detenido imputado por el transfemicidio.

El Ministerio Público Fiscal requirió extender el plazo de la investigación del caso de Azul Semeñenko al sostener que aún restan medidas probatorias relevantes. En este sentido puntualizaron sobre amedrentamiento a dos testigos trans. "Ojo con lo que vas a contar", fue la amenaza recibida.

El pedido se hizo en el marco del control de acusación contra Roberto Daniel Sánchez , un gomero de 59 años de Toma La Familia imputado por el transfemicidio de Azul , cometido el 25 de septiembre, día del cumpleaños de la trabajadora estatal y sexual.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía en la audiencia, aún resta incorporar un informe final sobre la dinámica del hecho, elaborado a partir de distintos indicios criminalísticos recolectados en la casa del imputado, en la camioneta presuntamente utilizada para trasladar el cuerpo y en el canal de riego donde finalmente fue hallada la víctima, el 13 de octubre de 2025, casi tres semanas después de su desaparición.

fornulacion de cargo - Roberto Daniel Sanchez - crimen de Azul Semeñenko (36) Claudio Espinoza

Extienden la investigación del transfemicidio de Azul Semeñenko

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry solicitaron hoy la prórroga de un mes del plazo de investigación en la causa que tiene imputado a Sánchez por el transfemicidio de Azul.

La querella acompañó el pedido y sostuvo que también necesita tiempo para analizar nueva evidencia vinculada al contexto de vulnerabilidad de personas trans en la región y profundizar líneas de investigación surgidas de testimonios recientes. Por su parte, la defensa del imputado no se opuso a la solicitud.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Juan Manuel Kees hizo lugar al planteo y prorrogó por un mes el plazo de investigación penal preparatoria. De este modo, el nuevo vencimiento fue fijado para el próximo 21 de junio.

azul semeñenko allanamiento

En tanto, el acusado permanece cumpliendo la prisión preventiva justificada en el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, demostrado no solo en la pena de prisión perpetua, sino en la conducta del imputado, que además de su odio, desplegó acciones de ocultamiento del crimen.

Nueva evidencia vinculada al crimen de odio a la identidad trans

La formulación de cargos por homicidio triplemente agravado —por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por mediar violencia de género— fue realizado el 21 de octubre de 2025. A partir de ahí se abrió un período de investigación penal preparatoria de cuatro meses que se fue extendiendo.

En el control de investigación realizado a fines de mayo, la fiscalía explicitó que la prórroga tiene que ver con la violencia de género que envuelve y atraviesa el transfemicidio de Azul.

Inaudi y Jarry indicaron que se trata de entrevistas a testigos, algunas de ellas personas trans y mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, lo que complejizó el avance de las medidas.

SFP Marcha por homicidio de AZUL (23) La fiscalía está ultimando los detalles para la acusación en contra del detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Sebastián Fariña Petersen

Según señalaron, durante los últimos meses se detectaron situaciones de temor y amenazas hacia algunas personas que ya prestaron declaración, circunstancias que obligan a profundizar tareas de corroboración e incorporación de nuevos testimonios.

"Ojo con lo que vas a contar"

A su turno la querella cuestionó que en la audiencia las vulnerabilidades "son descritas en términos teóricos" y se las "ha mencionado en abstracto", que dan cuenta "de la situación de vulnerabilidad que atraviesa la población de las chicas trans, muchas veces en situación de calle, muchas de ellas abocadas al trabajo sexual, muchas de ellas con atravesadas de problemática de consumo".

Frente a la inminente elevación a juicio, indicó que hubo dos testimonios en la última semana de "denuncias concretas de amedrentamiento o de violencia sufrida con mensajes claros y determinados de que una agresión física sucede por "bocona", que una amenaza se dirige a "ojo con lo que vas a contar".

En concreto se refirió a dos testimonios que fueron recolectados en esta en esta última semana, que además han brindado elementos que les permiten y -según indicaron- les exigen la obligación de establecer herramientas de prueba que permitan convalidar los relatos que allí se han se han brindado y que demandan esta ampliación del plazo de investigación.

Resta analizar las conversaciones telefónicas de Sánchez

Cuando realizaron la imputación el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso solicitaron una investigación de 4 meses argumentando que aún restaban medidas de investigación: relevamiento de cámaras, pericias sobre teléfonos celulares, apertura del DVR y reconocimientos de objetos personales de la víctima.

Por ejemplo, se encontraron una cartera y aros en la casa del imputado, ubicada en la calle Copahue al 1100 del barrio Toma La Familia, también llamado Belgrano, donde en la planta baja Sánchez tenía una gomería.

Este punto fue retomado como fundamento de la prórroga de investigación dado que todavía no se terminó de realizar aquel análisis de la gran cantidad de registros fílmicos y de intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación.

Según la teoría fiscal, el hecho fue cometido el 25 de septiembre. A a la 1.40, mientras la víctima ofrecía servicios sexuales, en calle Félix San Martín y Santa Cruz, el imputado la abordó en su camioneta Ford Ranger blanca. Al detener la marcha y, bajo aparente propósito de mantener relaciones sexuales, permitió que la víctima subiera.

SFP Casa de presunto homicida de Azul trans calle copahue (11) El gomero de 59 años fue detenido tras encontrar "contundente evidencia" del crimen de odio de Azul Semeñenko. Sebastián Fariña Petersen

Allí, dentro de la vivienda, Inaudi señaló que "La atacó con arma blanca provocándole 25 heridas punzo cortantes en abdomen, tórax, miembros inferiores y superiores que le provocaron la muerte por lesión en el corazón y la aorta en virtud de un shock hipervolémico", y en referencia al crimen de odio, agregó que "la agresión por su número y severidad excedieron ampliamente las necesarias para causar la muerte".

Luego, el 26 de septiembre, alrededor de las 3 de la mañana, trasladó el cuerpo en la camioneta desde su domicilio, para luego arrojarlo en calle Pergamino, casi Trenque Lauquen, en el límite con Plottier. Casi 20 días después, el cadáver de Azul fue hallado por transeúntes que pasaban casualmente por el lugar.