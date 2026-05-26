No quiere tentarse: un preso neuquino por narcotráfico elevó un particular reclamo

Diferenciándose de otros internos, un hombre de Zapala que cumple un castigo de 4 años de cárcel efectiva se presentó ante la justicia federal para hacer un pedido especial.

El hombre de Zapala no quiere saber nada con la cárcel de Senillosa y pidió permanecer en Viedma.

A diferencia de otros presos que buscan estar cerca de sus afectos , un neuquino que fue trasladado a la cárcel federal de la ciudad rionegrina de Viedma quiere cumplir la totalidad de su castigo en ese destino.

El interno que se encuentra alojado en la U12 de la capital de Río Negro es Marcial Miguel Palleres , de 28 años, quien cumple una pena de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de transporte.

Luego de la intención de las autoridades penitenciarias de trasladarlo al Complejo V de Senillosa , Palleres se movilizó en forma rápida y pidió a la defensa oficial que intervenga para frenar la posible medida. El reclamo del condenado llevó a programar una audiencia ante el área de Ejecución del Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF).

En ese marco, Palleres, oriundo de Zapala, tuvo oportunidad de manifestarse y recordó que solo le quedan un poco más de dos meses para agotar la pena que cumple. Por este motivo, solicitó permanecer en Viedma. Asimismo, reclamó que le restituyan un Smart TV, un anafe y un ventilador que había llevado a otro penal federal, ubicado en Río Gallegos.

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A su turno, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) no puso objeciones a las pretensiones de Palleres.

Finalmente, el juez que intervino confirmó que Palleres deberá permanecer en la U12 y que los responsables de la cárcel de Río Gallegos, la U15, deberán restituirles los elementos de su propiedad.

Seis kilos de marihuana ocultos en una bolsa

Palleres es oriundo del barrio CGT de Zapala y fue atrapado el 1 de agosto de 2022 cuando se trasladaba en un auto Chevrolet Onix por la Ruta Nacional 22, entre Cutral Co y Zapala. En horas de la noche, en el kilómetro 1400, integrantes del Escuadrón 31 de Las Lajas de Gendarmería Nacional interceptaron a Palleres y le solicitaron su documentación. Luego, se hizo una requisa y en una bolsa, que llevaba en sus pies, fueron encontrados varios panes de marihuana. La droga fue pesada y superó los seis kilogramos.

El vehículo era conducido por otro hombre de Zapala, que dijo desconocer lo que llevaba Palleres en la bolsa. En este marco, la investigación a cargo del juzgado federal de Zapala avanzó en forma rápida y la acusación recayó en Palleres, quien fue acusado por tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte. A pesar de que el conductor se desentendió del contenido de la bolsa, la imputación lo alcanzó en un primer momento como coautor.

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El proceso se definió en diciembre de 2022 con un juicio abreviado, donde Palleres fue condenado y el conductor del auto logró desvincularse de la droga transportada.

En cuanto a Palleres, aceptó su responsabilidad y a la hora de definir la pena, se consideró un antecedente de la justicia provincial, con una condena que le impusieron en 2017.

Negativa a un pedido de libertad asistida

El TOF de esta capital se limitó a homologar el acuerdo entre la fiscalía y la defensa en relación a Palleres y resolvió devolver el auto que había sido secuestrado en el procedimiento sobre la Ruta 22.

En los últimos meses de este año, Palleres hizo un intento por acceder al beneficio de la libertad asistida pero un juez del TOF se pronunció en forma negativa.