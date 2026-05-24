Impactantes imágenes de la bajante en Mari Menuco: las razones

La sequía en la cuenca del río Neuquén provoca que los embalses de Mari Menuco alcancen niveles mínimos. En algunos sectores hay 100 metros de playa extendida.

Fuerte bajante en los caudales de Mari Menuco y Bareales por la sequía del río Neuquén

La imagen impacta a simple vista. Muelles casi secos, playas que avanzaron decenas de metros y acantilados con marcas visibles de descenso muestran la fuerte bajante de Mari Menuco , en un contexto de varios años consecutivos de sequía con escasas nevadas y bajos aportes hídricos desde la cordillera.

Si bien el sistema de embalses continúa operativo y lejos de un escenario crítico, los datos oficiales de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) reflejan que tanto Mari Menuco como Los Barreales se encuentran actualmente por debajo de sus niveles normales.

Según el monitoreo del sistema Cerros Colorados, Los Barreales registra un nivel de 411,7 metros sobre el nivel del mar, cuando el “mínimo normal” establecido es de 413 metros. Es decir, el embalse se encuentra 1,3 metros por debajo del rango considerado habitual y apenas 1,7 metros por encima del “mínimo extraordinario”. ¿Es alarmante? No, pero la consxecuencia es que en estos años no ingresó la suficiente agua para erogar a los niveles habituales.

Mari Menuco bajante Impacta la bajante del embalse de Mari Menuco durante esta temporada. No se veía en años. Adriano Calalesina

En Mari Menuco la situación es similar. El lago presenta también un nivel de 411,7 metros sobre el nivel del mar, lejos del máximo normal de 413,5 metros y muy cerca de los márgenes mínimos de operación.

Bajante en Mari Menuco: playas extensas por la sequía del río Neuquén

La diferencia puede parecer relativamente pequeña en números, pero en la práctica genera un cambio visual enorme. Las costas de Mari Menuco son bajas y muy extendidas, por lo que una caída vertical cercana a los dos metros deja expuestas enormes extensiones de playa y barrancos.

Mari Menuco bajante_02 Impactante bajante de los caudales de Mari Menuco por la sequía en la cuenca del río Neuquén. Adriano Calalesina

En algunos sectores de la villa turística, los muelles quedaron prácticamente fuera del agua. En otros puntos, especialmente cerca de la isla y en las zonas de acantilados, la retracción del lago resulta todavía más evidente. Allí pueden verse franjas secas de entre 40 y 50 metros y, en algunos casos, cercanas a los 100 metros de costa expuesta.

La situación también se explica por el funcionamiento del sistema hidroeléctrico. Portezuelo Grande, la represa ubicada aguas arriba sobre el río Neuquén, recibe el aporte proveniente de lluvias y nevadas en la cordillera y desde allí deriva agua hacia Los Barreales y posteriormente hacia Mari Menuco.

Mari Menuco bajante caudales_02 Es notoria la bajante del lago Mari Menuco con los años de sequía en la cuenca del río Neuquén. Adriano Calalesina

Actualmente, Portezuelo Grande está derivando unos 65 metros cúbicos por segundo hacia Los Barreales, mientras que el caudal entrante al sistema ronda los 73 metros cúbicos por segundo. Al mismo tiempo, Mari Menuco turbina cerca de 32 metros cúbicos por segundo para generación hidroeléctrica.

Mari Menuco bajante caudales Fuerte bajante en los caudales de Mari Menuco y Bareales por la sequía del río Neuquén. Adriano Calalesina

Los valores son considerablemente inferiores a los registrados en períodos húmedos y reflejan el impacto de una sequía prolongada en la cuenca del río Neuquén.

El contraste con la impactante crecida del río Limay

El contraste resulta todavía más llamativo porque, mientras Mari Menuco muestra una pronunciada bajante, en los últimos días el río Limay evidenció una crecida visible en Neuquén capital.

Sin embargo, desde la AIC explicaron que ambos fenómenos responden a dinámicas distintas. En el caso del Limay, el aumento del caudal se debió principalmente a mayores erogaciones para generación energética y manejo de embalses, dentro de parámetros normales.

Crecida del Rio Limay (10) Claudio Espinoza

Además, se trata de dos cuencas diferentes. El Limay nace en el lago Nahuel Huapi y recibe aportes de una extensa red de lagos y ríos andinos, mientras que el sistema Cerros Colorados depende exclusivamente de la cuenca del río Neuquén y del agua acumulada por nevadas y lluvias en el norte neuquino.

Desde hace varios años, la AIC viene advirtiendo sobre un fuerte déficit de nieve acumulada en alta montaña, con temporadas donde las precipitaciones quedaron entre 40% y 60% por debajo de los promedios históricos.

Ese fenómeno redujo notablemente los aportes al sistema de embalses y obligó a priorizar el manejo del recurso para garantizar abastecimiento de agua, generación eléctrica y regulación del río.

Mari Menuco cumple además un rol estratégico para Neuquén capital, Centenario y Plottier, ya que gran parte del suministro de agua potable del área metropolitana depende de ese embalse.

Por eso, aunque la imagen de la bajante genera preocupación y resulta inusual para quienes frecuentan la zona desde hace años, los niveles actuales no muestran un embalse vacío, sino un sistema que administra el agua disponible con mucha más cautela que en décadas anteriores.