Venta de licencias de conducir por redes sociales: cómo era la maniobra de los municipales

La investigación reveló que los carnets se ofrecían por redes sociales por hasta $300.000 y que muchos compradores creían estar realizando un trámite legítimo.

La operación se detectó después de que aparecer una licencia no válida.

La operación se detectó después de que aparecer una licencia no válida.

La investigación por la presunta venta de licencias de conducir irregulares en Neuquén permitió reconstruir una maniobra que, según la Justicia, se promocionaba a través de redes sociales y ofrecía obtener el documento sin cumplir el trámite legal. Los valores oscilaban entre $160.000 y $300.000 , y la promesa era agilizar el proceso mediante un número de contacto.

De acuerdo con la investigación, la operatoria no consistía en vender documentos falsificados de manera evidente. Por el contrario, las licencias presentaban las mismas características físicas que una original, por lo que a simple vista resultaban difíciles de distinguir. La diferencia aparecía al ser verificadas en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) , donde no figuraban cargadas, lo que evidenciaba que no habían cumplido con los requisitos legales para su emisión.

Un dato clave que surgió durante la pesquisa es que, en la mayoría de los casos, quienes compraban las licencias creían estar realizando un trámite válido . Según explicaron los investigadores, el proceso simplemente se "acortaba", omitiendo las instancias obligatorias para obtener el carnet, por lo que muchas personas no sabían que estaban adquiriendo un documento irregular.

El origen de la investigación

La causa se inició luego de que las autoridades detectaran una licencia que no pudo ser validada mediante los sistemas oficiales. A partir de esa irregularidad, el Departamento de Delitos Económicos de la Policía del Neuquén comenzó una investigación junto al Ministerio Público Fiscal y logró reunir pruebas sobre una presunta organización que ofrecía estos trámites utilizando comunicaciones telefónicas y transferencias bancarias como parte de la operatoria.

Los investigadores también advirtieron que podrían existir más casos. De hecho, señalaron que en distintos controles municipales ya se habían secuestrado otras licencias con el mismo patrón: documentos aparentemente auténticos, pero sin respaldo en la base de datos oficial.

La máquina que no aparece

Durante la investigación surgió además un hecho paralelo: la desaparición de una máquina utilizada para imprimir licencias de conducir, un elemento que ahora también forma parte de las actuaciones judiciales.

En ese contexto, la Justicia ordenó este lunes tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Neuquén, en una causa impulsada por la fiscal Paula González y originada a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Neuquén el 16 de junio de 2025.

Como resultado de los procedimientos fueron demoradas cuatro personas, dos mujeres y dos hombres mayores de edad. Según confirmó a LMNeuquén el comisario inspector César Juárez, jefe de Delitos Económicos, dos de los demorados son empleados municipales.

Además de las detenciones, durante los operativos la Policía secuestró 12 teléfonos celulares, una tablet, un router, documentación de interés, nueve licencias nacionales de conducir y sellos aclaratorios que presuntamente eran utilizados en la maniobra investigada.

Entre las personas bajo investigación hay cuatro con vinculación con el municipio: dos pertenecen a la planta funcional y otras dos mantenían relaciones directas con empleados municipales. La Municipalidad, que fue quien radicó la denuncia, continúa siguiendo de cerca el avance del expediente.

Los cuatro demorados quedaron a disposición de la fiscalía. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que aún resta determinar el grado de participación y responsabilidad de cada uno de los involucrados. Por el momento no trascendieron sus identidades ni se descarta que puedan surgir nuevos implicados a medida que avance la causa.