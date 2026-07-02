Neuquén lidera la emisión de licencias de conducir en la Patagonia

Se otorgaban 2.900 y 3.100 mensuales, mientras que en la actualidad se ubican entre las 3.500 y 4.000 credenciales impresas.

La Municipalidad de Neuquén registró un pico histórico en la tramitación y entrega de licencias de conducir nacionales, alcanzando las 21.000 credenciales emitidas en la primera mitad del año. Esta cifra perfila una proyección que superará las 36.000 unidades otorgadas durante el período anterior.

La aceleración de la demanda responde, según se indicó desde el municipio, a la constante radicación de familias provenientes de diversos puntos del país y al impacto sostenido de las políticas locales de formación vial destinadas a los jóvenes que acceden a su primera habilitación.

El director general de Licencias de Conducir, Lucas Padín, describió el panorama del área: “A nosotros internamente no nos sorprende porque estábamos viendo en la estadística histórica del área que veníamos con mucha demanda y nos da que va a superar claramente y ampliamente el año pasado”.

Aumento de los registros

El funcionario puntualizó que los registros oficiales confirman un incremento notable en comparación con los promedios históricos de las cinco delegaciones operativas, donde los niveles habituales de emisión oscilaban entre las 2.900 y 3.100 licencias mensuales, mientras que en la actualidad el ritmo de trabajo consolidó un piso que se ubica entre las 3.500 y 4.000 credenciales impresas cada mes.

El flujo de nuevos conductores es uno de los componentes centrales que dinamizan estas cifras. A través del programa Mi Primera Licencia, el municipio capacita mensualmente a un promedio de 800 jóvenes de entre 17 y 21 años.

Las instancias de formación teórica se desarrollan quincenalmente en las instalaciones del Museo Nacional de Bellas Artes, sumadas a los cursos dictados en la sede de la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano.

Evaluación

De este universo de aspirantes, un promedio de 650 personas concluye con éxito todas las instancias evaluativas y obtiene su habilitación cada mes, una cifra de nuevos usuarios que supera ampliamente el volumen de conductores de la tercera edad que se retiran del sistema.

De forma complementaria, la marcada corriente de personas que se mudan a la ciudad funciona como un motor preponderante de la demanda. “Tenemos gente de todo el país, es una tendencia”, subrayó Padín respecto del origen variado de los solicitantes que realizan trámites de cambio de jurisdicción.

Familias procedentes del norte y del sur del país, incluyendo delegaciones de Mendoza, San Juan, San Luis, Comodoro Rivadavia y la provincia de Santa Cruz, eligen la capital neuquina para radicarse.

Al tramitar el cambio de domicilio en el Documento Nacional de Identidad, los nuevos residentes disponen de un plazo legal de 90 días para adecuar su licencia a la jurisdicción local, lo que genera una afluencia constante en las oficinas municipales, especialmente en la delegación de la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén (ETON), debido a su accesibilidad.

El trámite

Para integrarse al padrón local, cada conductor debe someterse a un examen psicofísico obligatorio de acuerdo con las normativas municipales vigentes. Este control se realiza en los centros médicos autorizados bajo la Ordenanza 14.697, asegurando que las personas aptas para circular cumplan de manera estricta con las exigencias de seguridad que rigen en el ejido urbano de la ciudad.

Para dar respuesta a este volumen de usuarios, el municipio diversificó los canales de atención mediante la incorporación de tecnología y opciones de tramitación ágiles. Entre los servicios más solicitados se destaca la Licencia Express, diseñada para resolver el trámite de forma espontánea sin necesidad de solicitar un turno previo.

Además, la modalidad de Licencia Online permite realizar toda la gestión de manera digital a través del portal Muni Express. Este sistema cuenta con un mecanismo de entrega a domicilio que distribuye la credencial en un plazo menor a las 48 horas, llegando a concretarse en 24 horas. Para los vecinos que prefieren el retiro presencial, se habilitaron puntos de entrega fijos en cada una de las delegaciones barriales.

El proceso de examen teórico también transitó una reestructuración integral con el fin de priorizar la idoneidad de los conductores. El antiguo sistema evaluativo fue reemplazado por una plataforma informática que posee un banco de más de 200 preguntas que se combinan de manera aleatoria, imposibilitando la repetición de exámenes idénticos. Los aspirantes deben responder 50 consignas bajo la modalidad de opción múltiple en un tiempo máximo de 35 minutos.

El fortalecimiento de la capacitación previa redujo el nivel de reprobación del 30% mensual a un porcentaje actual que se ubica entre el 4 y el 5%. En la fase práctica, se incluyó un módulo de fallas mecánicas básicas donde el vecino debe identificar componentes esenciales bajo el capó para responder ante emergencias en la vía pública.

Encuentro regional

La capital neuquina asumirá el rol de anfitriona este lunes al organizar el primer encuentro regional de licencias de conducir de la Patagonia, una iniciativa que convocará a todos los centros emisores de la región que otorgan la documentación de carácter nacional.

La jornada de trabajo técnico e institucional contará con la participación de representantes de las localidades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sumando a delegaciones de Cipolletti, General Roca, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cutral Co y Plaza Huincul, además de las comunas vecinas que integran el área metropolitana.

El propósito central de la convocatoria interprovincial es unificar los criterios de atención, coordinar las respuestas ante las problemáticas operativas cotidianas y analizar en detalle el impacto del Decreto nacional 196. Dicha normativa introdujo modificaciones en la estructura de las licencias profesionales, estableciendo una división clara entre las categorías de carácter jurisdiccional e interjurisdiccional.

Al respecto de los desafíos comunes de la gestión regional, Padín remarcó la importancia del espacio institucional: “La idea es poder juntarnos para homogeneizar el trámite, para ver situaciones diarias que tenemos a lo largo del día y también para charlar un poco de toda la modificación que tuvo el trámite”.