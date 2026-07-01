Policiales La Mañana Ruta 40 Despiste fatal en Ruta 40: una persona murió en La Rinconada

Un camión despistó, cayó por el barranco y una persona murió en Ruta 40.

Alrededor de las 16, se registró un siniestro fatal en Ruta 40, en el sector conocido como La Rinconada. A causa del hecho, una persona murió. En el lugar trabajan personal de la División de Tránsito de la Policía, equipos de salud y Bomberos Voluntarios.

El camión con acoplado cayó al menos unos 300 metros de la ruta luego de perder el control, cruzar el guardarraíl e irse por la pendiente. Según los primeros datos, el rodado se dirigía a Junín de los Andes.

Debido a la violenta caída del rodado, el cuerpo fue despedido del vehículo y quedó a unos 100 metros antes del lugar donde quedó el camión.