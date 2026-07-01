Despiste fatal en Ruta 40: una persona murió en La Rinconada
El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles. Un camión cayó en una pendiente muy pronunciada.
Alrededor de las 16, se registró un siniestro fatal en Ruta 40, en el sector conocido como La Rinconada. A causa del hecho, una persona murió. En el lugar trabajan personal de la División de Tránsito de la Policía, equipos de salud y Bomberos Voluntarios.
El camión con acoplado cayó al menos unos 300 metros de la ruta luego de perder el control, cruzar el guardarraíl e irse por la pendiente. Según los primeros datos, el rodado se dirigía a Junín de los Andes.
Debido a la violenta caída del rodado, el cuerpo fue despedido del vehículo y quedó a unos 100 metros antes del lugar donde quedó el camión.
A causa del fatal hecho, se solicita transitar con extrema precaución. Además, las condiciones climáticas también son adversas, por lo que la transitabilidad es riesgosa en la zona, por la presencia de hielo en la calzada.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
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