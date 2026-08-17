Un camión cargado de ladrillos se quedó sin frenos, chocó cuatro autos en un semáforo y provocó una tragedia

Tras el impacto, el vehículo en el que viajaba una familia se incendió por completo. Hay cinco víctimas fatales.

El conductor del camión dijo que los frenos dejaron de responder a dos kilómetros del cruce donde ocurrió el accidente.

Un camión repleto de ladrillos se quedó sin frenos en una ruta de Paraguay y embistió a cuatro autos parados en un semáforo. El impacto provocó el incendio de uno de los vehículos y causó cinco muertos y varios heridos.

El choque ocurrió el sábado a las 20:35 a la altura del kilómetro 47, en la zona de Pedrozo, jurisdicción del distrito de Ypacaraí . Las cámaras de seguridad ubicada en una bajada de la ruta PY02 muestran cómo la unidad intentó desacelerar contra el muro de contención lateral de la banquina, pero el peso del cargamento impidió que el vehículo se detuviera a tiempo.

La peor parte del accidente se la llevó un Toyota Ractis de color gris , debido a que el camión lo arrastró 80 metros y lo comprimió contra una columna de hormigón de la red eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

| MOMENTO DEL ACCIDENTE EN YPACARAÍ



Un camión que transportaba ladrillos habría quedado sin frenos y protagonizó una violenta colisión múltiple en la zona de Pedrozo, Ypacaraí



El vehículo impactó contra cuatro automóviles y luego embistió una vivienda, donde terminó… pic.twitter.com/x3uLpWJwTD — KontenidosPY (@KontenidosPY) August 16, 2026

La colisión dañó el depósito de combustible del automóvil, desatando una explosión e incendio inmediato en la carrocería.

Quienes fueron las víctimas del accidente causado por el camión

Los cuatro ocupantes del auto aplastado murieron atrapados por las llamas dentro del habitáculo. Se trataba de una familia oriunda de la localidad de Pirayú: Fátima Silva, de 41 años; su pareja Marcelo Ávalos, de 42; y sus dos hijos, Fernando de 18 y Fátima de 9.

La quinta víctima fatal, según confirmaron medios paraguayos, es María Concepción Domínguez Fernández, de 58 años, quien viajaba en un segundo vehículo alcanzado por el choque.

La mujer ingresó con traumatismo de cráneo grave y fracturas múltiples al Hospital de Trauma de Asunción, donde se confirmó su deceso durante la tarde del domingo.

Los otros siete heridos quedaron internados en centros sanitarios de Caacupé e Itauguá con politraumatismos.

La situación del chofer del camión y qué acusación afronta

El conductor del camión Scania de tres ejes, Víctor Raúl Delacruz, de 48 años, resultó con contusiones menores y quedó detenido por orden de la fiscal de turno, Celeste Campos. La prueba de alcoholemia que le realizó la Patrulla Caminera dio resultado negativo.

CONFIRMAN LA MUERTE DE UNA QUINTA VÍCTIMA EN PEDROZO



-María Concepción Domínguez Fernández, de 58 años, falleció mientras permanecía internada en el Hospital de Traumas de Asunción.

-La mujer había sido trasladada tras el accidente ocurrido el sábado en la Ruta PY02.

-Con su… pic.twitter.com/DzxbUVWyxb — Raúl Bogarín (@Raulbogarin) August 16, 2026

En su declaración policial, Delacruz afirmó que salió de la ciudad de Tobatí con destino a Villarrica cargado con más de 20 toneladas de ladrillos rojos. Según su testimonio, los frenos dejaron de responder a dos kilómetros del cruce.

El chofer aseguró que intentó ingresar a la rampa de frenado de emergencia ubicada en el kilómetro 46.5, pero la velocidad le impidió realizar la maniobra de desvío. El hombre ahora afronta una causa por homicidio culposo y lesiones graves.

Una ruta peligrosa

La calzada de la ruta PY02 permaneció interrumpida durante ocho horas por los trabajos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional y la recolección de los ladrillos esparcidos en el asfalto.

Los peritos de la Fiscalía inspeccionaron la barra de dirección y el sistema neumático de frenado del camión para verificar si existió un corte de mangueras o un colapso por sobrepeso de la carga.

El tramo de la bajada de Pedrozo registra antecedentes de siniestros similares. Entre 2021 y 2024 se contabilizaron 12 accidentes fatales en esa misma intersección, todos protagonizados por vehículos de transporte pesado que perdieron el control al descender hacia el acceso urbano de Ypacaraí.