El secretario de Discapacidad está en terapia intensiva con asistencia respiratoria: qué se sabe del accidente

El funcionario nacional había asumido al cargo hace apenas una semanas. Confirmaron que sufrió fracturas en las costillas, una clavícula y un omóplato.

El secretario de Discapacidad Pablo Di Liscia está en terapia intensiva y recibe asistencia respiratoria (Foto: TN)

El secretario nacional de Discapacidad , Pablo Di Liscia , quien asumió a su cargo el 22 de septiembre, sufrió un grave accidente en las últimas horas y se encuentra internado en terapia intensiva.

La internación se conoció después de que Di Liscia faltara a una actividad que tenía prevista para ese día en el área de Pensiones . Desde la Secretaría confirmaron entonces que su ausencia se debía al accidente, ocurrido una semana después de su llegada al cargo.

De acuerdo a lo informado, el funcionario está internado en terapia intensiva en el Hospital Pirovano después de sufrir un accidente en moto en la madrugada del martes. Fue asistido por el SAME y trasladado con politraumatismos graves y múltiples fracturas.

El parte que dio a conocer el hospital confirmó que actualmente Di Liscia está en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Cómo fue el choque en la General Paz

Di Liscia, de 60 años, circulaba por la avenida General Paz cuando su motocicleta chocó con un automóvil. El siniestro se registró alrededor de las 4.30, a la altura del cruce con la autopista Panamericana, frente al shopping DOT, en dirección al Riachuelo.

Los médicos del SAME que llegaron al lugar constataron un cuadro de politraumatismo grave, fracturas múltiples y una alteración del estado de conciencia. Por la gravedad de las lesiones, dispusieron el traslado urgente al Hospital Pirovano con un pedido de ingreso al shock room.

El funcionario llevaba casco cuando se produjo el impacto. Ese dato fue destacado por las autoridades al informar sobre su estado. Los exámenes luego del choque descartaron lesiones neurológicas y, de acuerdo con la información brindada por autoridades nacionales, su vida no corría peligro, aunque necesitaba continuar bajo observación.

Las evaluaciones médicas detectaron fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. También sufrió un hemotórax, un cuadro de acumulación de sangre en el espacio que rodea al pulmón, que requirió la colocación de un drenaje.

El equipo que lo atiende le indicó medicación analgésica para controlar el dolor. La cantidad de lesiones obligó a mantenerlo bajo seguimiento médico, sin que se informara un plazo para el alta ni para la recuperación de sus actividades.

Hasta la tarde del martes, el Gobierno tampoco había definido quién asumiría sus funciones durante la internación. La situación interrumpió la agenda del funcionario cuando apenas comenzaba su gestión al frente del organismo.

Había asumido una semana antes del accidente

El nombramiento de Di Liscia rige desde el 22 de septiembre, según el decreto 1095/2026, publicado el lunes 28 en el Boletín Oficial. La norma, firmada por Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, también aceptó la renuncia de Alejandro Vilches.

El funcionario asumió al frente de Discapacidad el 22 de septiembre (Foto: Agencia NA)

Al anunciar su incorporación, el Ministerio de Salud señaló que sus prioridades serían mejorar el acceso a las prestaciones por discapacidad, fortalecer los controles del organismo y continuar las auditorías sobre las pensiones por invalidez laboral.

Di Liscia presidió IOMA entre 2017 y 2019, durante la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal. Antes se desempeñó como sub secretario de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó entre 2015 y 2017.

Su recorrido en la administración porteña también incluyó las direcciones generales de Control de Gestión y de Reforma Administrativa. A esa experiencia en el sector público se suman más de veinte años de trabajo ejecutivo en empresas privadas.