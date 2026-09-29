Buscan voluntarios para trabajar en la Oktoberfest: alojamiento gratis y tres días libres por semana
El popular evento se extenderá durante siete jornada, y ofrecen días libres para disfrutar de la fiesta. Cuáles son las tareas que deben realizar.
Se viene el popular evento de Oktoberfest 2026 que se extenderá durante seis días y comenzó la búsqueda de voluntarios para colaborar. Ofrecen alojamiento con tres días libres por semana.
La propuesta en una casa de campo de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, incluye alojamiento en una habitación compartida y días libres por semana, con tiempo para ir a la fiesta cervecera.
La convocatoria publicada en la plataforma Worldpackers y contempla estadías de una a dos semanas. Además del trabajo, los participantes deben realizar un aporte para el desayuno y los servicios de la vivienda.
La fiesta cervecera tendrá actividades los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre. Y la búsqueda corresponde a un alojamiento privado y las tareas se harán en esa propiedad.
Qué tareas deberán hacer los voluntarios
De acuerdo a la propuesta que se publicó, el trabajo también es por el cuidado de la huerta y del jardín, junto con reparaciones del hogar.
Entre las actividades previstas figuran la poda de arbustos, la recolección de leña y el arreglo de cercos. También habrá labores de pintura y limpieza de los espacios comunes.
La anfitriona, identificada como Carolina, lleva adelante un proyecto relacionado con el arte y las artesanías. Por eso, también valora la experiencia en redes sociales y comercio electrónico, así como la capacidad de producir contenido para difundir esas actividades.
Quienes sean aceptados tendrán una cama en una habitación compartida, acceso a una cocina equipada y uso de la lavandería. La publicación también anuncia conexión básica a internet, paseos, clases de idiomas y un certificado al terminar la experiencia.
El desayuno aparece entre los beneficios, aunque el anuncio exige una cuota adicional para cubrir esa comida y los servicios. Otra convocatoria de mantenimiento de la misma anfitriona, dirigida a viajeros del exterior, fija un aporte de US$6 diarios e incluye también el almuerzo.
Los gastos de viaje quedan a cargo de cada participante. Los avisos excluyen pasajes, traslados y seguro, mientras que el acceso a las postulaciones requiere una membresía paga de Worldpackers. El importe del aporte al alojamiento debe consultarse en la convocatoria elegida.
Cuáles son los requisitos y cómo postularse
El aviso indica que se requiere personas mayores de 21 años con español intermedio o inglés principiante. En las reglas de convivencia especifica que busca hombres no fumadores, con preferencia por mayores de 35 años. Las solicitudes son individuales: no se aceptan parejas ni dúos.
La otra ficha de mantenimiento establece un rango de 21 a 65 años y está orientada a postulantes de fuera de la Argentina.
Para postularse, hay que crear un perfil de viajero en Worldpackers, completar la información personal y elegir la convocatoria. La solicitud se envía a la anfitriona, que evalúa si las habilidades y la disponibilidad del candidato coinciden con lo que necesita para esas fechas.
Si el perfil recibe una preaprobación, el siguiente paso es acordar los detalles y confirmar la estadía dentro de la plataforma. Ese intercambio permite definir los días de llegada y salida, las tareas asignadas y el costo total antes de organizar el viaje.
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