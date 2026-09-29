Buscan voluntarios para trabajar en la Oktoberfest: alojamiento gratis y tres días libres por semana

El popular evento se extenderá durante siete jornada, y ofrecen días libres para disfrutar de la fiesta. Cuáles son las tareas que deben realizar.

Se viene el popular evento de Oktoberfest 2026 que se extenderá durante seis días y comenzó la búsqueda de voluntarios para colaborar. Ofrecen alojamiento con tres días libres por semana.

La propuesta en una casa de campo de Villa General Belgrano , provincia de Córdoba, incluye alojamiento en una habitación compartida y días libres por semana, con tiempo para ir a la fiesta cervecera.

La convocatoria publicada en la plataforma Worldpackers y contempla estadías de una a dos semanas. Además del trabajo, los participantes deben realizar un aporte para el desayuno y los servicios de la vivienda.

La fiesta cervecera tendrá actividades los días 2, 3, 4, 9, 10, 11 y 12 de octubre. Y la búsqueda corresponde a un alojamiento privado y las tareas se harán en esa propiedad.

Qué tareas deberán hacer los voluntarios

De acuerdo a la propuesta que se publicó, el trabajo también es por el cuidado de la huerta y del jardín, junto con reparaciones del hogar.

Entre las actividades previstas figuran la poda de arbustos, la recolección de leña y el arreglo de cercos. También habrá labores de pintura y limpieza de los espacios comunes.

La propuesta incluye alojamiento a cambio de tareas de mantenimiento y jardinería (Foto: Worldpackers).

La anfitriona, identificada como Carolina, lleva adelante un proyecto relacionado con el arte y las artesanías. Por eso, también valora la experiencia en redes sociales y comercio electrónico, así como la capacidad de producir contenido para difundir esas actividades.

Quienes sean aceptados tendrán una cama en una habitación compartida, acceso a una cocina equipada y uso de la lavandería. La publicación también anuncia conexión básica a internet, paseos, clases de idiomas y un certificado al terminar la experiencia.

El desayuno aparece entre los beneficios, aunque el anuncio exige una cuota adicional para cubrir esa comida y los servicios. Otra convocatoria de mantenimiento de la misma anfitriona, dirigida a viajeros del exterior, fija un aporte de US$6 diarios e incluye también el almuerzo.

Los gastos de viaje quedan a cargo de cada participante. Los avisos excluyen pasajes, traslados y seguro, mientras que el acceso a las postulaciones requiere una membresía paga de Worldpackers. El importe del aporte al alojamiento debe consultarse en la convocatoria elegida.

Cuáles son los requisitos y cómo postularse

El aviso indica que se requiere personas mayores de 21 años con español intermedio o inglés principiante. En las reglas de convivencia especifica que busca hombres no fumadores, con preferencia por mayores de 35 años. Las solicitudes son individuales: no se aceptan parejas ni dúos.

La otra ficha de mantenimiento establece un rango de 21 a 65 años y está orientada a postulantes de fuera de la Argentina.

Para postularse, hay que crear un perfil de viajero en Worldpackers, completar la información personal y elegir la convocatoria. La solicitud se envía a la anfitriona, que evalúa si las habilidades y la disponibilidad del candidato coinciden con lo que necesita para esas fechas.

Si el perfil recibe una preaprobación, el siguiente paso es acordar los detalles y confirmar la estadía dentro de la plataforma. Ese intercambio permite definir los días de llegada y salida, las tareas asignadas y el costo total antes de organizar el viaje.