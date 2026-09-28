Intentó salvar a su alumno de 10 años y ambos murieron ahogados en el lago de una reserva natural

La maestra de 24 años y el niño de quinto grado realizaban una excursión escolar al momento de la tragedia.

El alumno y la docente encontraron una trágica muerte en el Área Recreativa Natural Macbride, en Iowa.

Una maestra de quinto grado y un alumno murieron ahogados durante una excursión escolar a una reserva natural situada en el estado de Iowa , en los Estados Unidos .

Según informaron oficialmente los investigadores policiales y las autoridades del distrito escolar, el hecho ocurrió el martes en el Área Recreativa Natural Macbride , cerca del aliviadero del embalse de Coralville, ubicado aproximadamente a ocho millas y media al norte de Iowa City.

Durante la visita educativa al parque estatal, el estudiante Ahmed Osman, de 10 años, se acercó a la orilla y cayó al agua , según reveló unos días después su padre, Mohamed Osman , de 59 años, en declaraciones a The New York Times.

Al notar esa situación, la docente Hannah Jorgensen, de 24 años, ingresó al lago para rescatar al menor, pero ambos terminaron ahogados en el lugar. Su cuerpo, según informó oficialmente la Oficina del Sheriff del Condado de Johnson, fue encontrado el día de su desaparición.

La búsqueda del menor, en tanto, debió suspenderse ese mismo día por la noche y se reanudó al amanecer, cuando hallaron su cadáver.

"Nuestros corazones están destrozados": el dolor tras el operativo

Las autoridades escolares del Distrito Escolar Comunitario de Iowa City emitieron un comunicado oficial para manifestar su pesar por el episodio ocurrido en el marco del programa educativo "Escuela de la Naturaleza" de la escuela primaria Borlaug.

"Nuestros corazones están destrozados por la pérdida de dos queridos miembros de nuestra familia de Borlaug Elementary", expresaron desde la institución.

El alumno de 10 años se acercó a la orilla y cayó al agua, según reveló unos días después su padre.

Las tareas de rescate y rastrillaje en el embalse de Coralville requirieron la movilización de numerosas dependencias estatales y locales, entre ellas el equipo de Buceo Metropolitano del Condado de Johnson, la Oficina de Gestión de Emergencias, los departamentos de bomberos de distintas localidades vecinas, el servicio de ambulancias, la policía universitaria, el Departamento de Recursos Naturales de Iowa, la Patrulla Estatal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y la Oficina del Médico Forense.

Por su parte, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, expresó públicamente sus condolencias a través de un mensaje difundido en redes sociales.

"Esta pérdida inimaginable afecta a toda la comunidad de la escuela primaria Borlaug y al distrito escolar de Iowa City. Sepan que los habitantes de Iowa de todo el estado los apoyamos en estos difíciles momentos", sostuvo Reynolds.

Quien era la maestra que intentó salvar a su alumno

Hannah May Jorgensen nació el 6 de agosto de 2002 en el antiguo Hospital Mercy de Iowa City y creció en la localidad de Solon, donde completó sus estudios secundarios en la preparatoria Solon High School en 2020.

Posteriormente, cursó su formación superior en la Western Governors University, donde obtuvo el título de licenciatura en Educación Primaria tras haber acumulado experiencia laboral en guarderías locales durante su etapa juvenil.

La maestra tenía 24 años y su alumno, 10: estaban en una excursión educativa.

Su recorrido profesional dentro del distrito escolar incluyó pasos como asistente y docente suplente en distintas primarias hasta asumir formalmente el cargo de maestra de quinto grado en la escuela primaria Norman Borlaug el año anterior.

Según su obituario publicado en internet, su vocación por la enseñanza se manifestó desde la infancia, cuando solía pedir elementos escolares en fechas festivas. Además de su labor pedagógica, disfrutaba de actividades cotidianas como la lectura, la cocina, las caminatas al aire libre y el consumo de café, manteniendo un vínculo estrecho con sus alumnos, familiares y amigos.

El velorio se llevó a cabo este domingo, mientras que el funeral, al que también asistirán familiares, amigos, maestros y estudiantes, está programado para este lunes. Luego, la joven será enterrada en un cementerio local junto a su abuelo.