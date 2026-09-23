Estados Unidos y Argentina lanzaron el "Corredor Andes-Atlántico" con financiamiento de hasta US$7.000 millones
El plan conectará Vaca Muerta y las provincias mineras con los puertos del Atlántico. EXIM presentó una propuesta preliminar por hasta US$6000 millones.
Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump oficializaron este miércoles la creación del “Corredor Andes-Atlántico”, un megaproyecto de infraestructura que busca unir los recursos mineros del noroeste argentino y la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico.
La iniciativa contempla un esquema de financiamiento estadounidense de hasta US$7.000 millones hacia 2027 y fue presentada durante un foro sobre cadenas de suministro e inversiones en el consulado argentino en Nueva York.
El anuncio estuvo encabezado por el canciller argentino Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, reforzando la alianza estratégica entre ambas gestiones.
Desde la Casa Blanca destacaron que se trata de la primera asociación para un corredor global de inversión en el hemisferio occidental, orientada a fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía —como litio, cobre, petróleo y gas— y consolidar la seguridad económica regional excluyendo a actores ajenos a las reglas de mercado.
El capítulo energético y el impulso a Vaca Muerta
El hito más relevante del entendimiento abarca una propuesta indicativa y no vinculante del Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) a Argentina LNG por hasta US$6.000 millones. Estos fondos, cuya aprobación final dependerá del directorio del organismo, se destinarán a la adquisición de bienes y servicios norteamericanos para obras de infraestructura y producción de gas licuado.
El proyecto, liderado por YPF junto a Eni y XRG, prevé la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro para operar desde 2031, con una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL. La iniciativa prevé un desembolso inicial de US$29.000 millones en ductos, plantas y desarrollo gasífero, alcanzando una inversión total proyectada de US$51.000 millones.
En ese contexto, se destacó además la adjudicación por más de US$1.000 millones a un consorcio integrado por las firmas Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos para el sistema de ductos de exportación.
Conectividad, minería e infraestructura digital
El resto del respaldo financiero se canalizará a través del marco U.S.-Argentina Build the Future Framework, con participación del EXIM, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) e inversores privados. El corredor apunta a resolver los cuellos de botella logísticos que dificultan la salida del petróleo, gas y minerales hacia los mercados internacionales mediante un abanico de obras transversales:
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Obras viales y ferroviarias: Proyectos de carga para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, sumado a la conectividad ferroviaria directa entre Vaca Muerta y Bahía Blanca.
Infraestructura eléctrica y portuaria: Concesión de la línea de alta tensión AMBA I (estimada en US$800 millones con garantía del BID) y mejoras en puertos e Hidrovía.
Área digital y telecomunicaciones: Modernización de la red de fibra óptica de Arsat, inversiones en cables submarinos, centros de datos, conectividad satelital y el desembarco de la estadounidense Metrotel.
El entendimiento tendrá un rápido avance en el terreno: durante octubre, Landau encabezará una delegación de funcionarios del Departamento de Estado, EXIM y DFC que recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos sobre el terreno y tomar contacto directo con el sector privado.
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