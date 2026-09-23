Estados Unidos y Argentina lanzaron el "Corredor Andes-Atlántico" con financiamiento de hasta US$7.000 millones

El plan conectará Vaca Muerta y las provincias mineras con los puertos del Atlántico. EXIM presentó una propuesta preliminar por hasta US$6000 millones.

Los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump oficializaron este miércoles la creación del “Corredor Andes-Atlántico” , un megaproyecto de infraestructura que busca unir los recursos mineros del noroeste argentino y la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico.

La iniciativa contempla un esquema de financiamiento estadounidense de hasta US$7.000 millones hacia 2027 y fue presentada durante un foro sobre cadenas de suministro e inversiones en el consulado argentino en Nueva York.

El anuncio estuvo encabezado por el canciller argentino Pablo Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau , reforzando la alianza estratégica entre ambas gestiones.

Desde la Casa Blanca destacaron que se trata de la primera asociación para un corredor global de inversión en el hemisferio occidental, orientada a fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía —como litio, cobre, petróleo y gas— y consolidar la seguridad económica regional excluyendo a actores ajenos a las reglas de mercado.

El capítulo energético y el impulso a Vaca Muerta

El hito más relevante del entendimiento abarca una propuesta indicativa y no vinculante del Export-Import Bank de Estados Unidos (EXIM) a Argentina LNG por hasta US$6.000 millones. Estos fondos, cuya aprobación final dependerá del directorio del organismo, se destinarán a la adquisición de bienes y servicios norteamericanos para obras de infraestructura y producción de gas licuado.

El proyecto, liderado por YPF junto a Eni y XRG, prevé la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción frente a las costas de Río Negro para operar desde 2031, con una capacidad de 12 millones de toneladas anuales de GNL. La iniciativa prevé un desembolso inicial de US$29.000 millones en ductos, plantas y desarrollo gasífero, alcanzando una inversión total proyectada de US$51.000 millones.

En ese contexto, se destacó además la adjudicación por más de US$1.000 millones a un consorcio integrado por las firmas Pumpco, Bonatti y Contreras Hermanos para el sistema de ductos de exportación.

Conectividad, minería e infraestructura digital

El resto del respaldo financiero se canalizará a través del marco U.S.-Argentina Build the Future Framework, con participación del EXIM, la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) e inversores privados. El corredor apunta a resolver los cuellos de botella logísticos que dificultan la salida del petróleo, gas y minerales hacia los mercados internacionales mediante un abanico de obras transversales:

Obras viales y ferroviarias: Proyectos de carga para las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, sumado a la conectividad ferroviaria directa entre Vaca Muerta y Bahía Blanca.

Infraestructura eléctrica y portuaria: Concesión de la línea de alta tensión AMBA I (estimada en US$800 millones con garantía del BID) y mejoras en puertos e Hidrovía.

Área digital y telecomunicaciones: Modernización de la red de fibra óptica de Arsat, inversiones en cables submarinos, centros de datos, conectividad satelital y el desembarco de la estadounidense Metrotel.

El entendimiento tendrá un rápido avance en el terreno: durante octubre, Landau encabezará una delegación de funcionarios del Departamento de Estado, EXIM y DFC que recorrerá Buenos Aires, Jujuy y Salta para identificar proyectos sobre el terreno y tomar contacto directo con el sector privado.