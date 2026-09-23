Dólar hoy, cotizaciones del miercoles 23 de septiembre de 2026

El dólar oficial abre a $1.535 en su cotización de venta. La brecha entre el blue y el oficial se mantiene en el 2%, con el billete paralelo en $1.560.

El dólar oficial inicia la jornada del miércoles con una cotización de compra en $1.485 y una venta a $1.535 . Esta es la referencia que utiliza el Banco Central para las operaciones autorizadas en el mercado regulado.

El dólar blue , por su parte, abre con una compra de $1.540 y una venta de $1.560 . La brecha entre el billete paralelo y el oficial se ubica en el 2% , manteniéndose dentro de los márgenes estrechos que caracterizan al mercado cambiario en las últimas jornadas.

En el segmento de dólares financieros, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cotiza con una compra de $1.534,5 y una venta de $1.536,3 . Este instrumento permite a los inversores acceder a divisas a través de la compra y venta de títulos.

El dólar contado con liquidación (CCL) marca una compra de $1.599,2 y una venta de $1.599,9. Esta modalidad implica operaciones que se liquidan en dos días hábiles y es utilizada por quienes buscan acceso a dólares sin restricciones.

El dólar tarjeta presenta una compra de $1.930,5 y una venta de $1.995,5. Este es el valor que aplica cuando se realizan compras con tarjetas de débito o crédito en el exterior.

Los condenados acordaron una operación para comprar dólares pero maniataron a las víctimas y les robaron dólares, pesos argentinos y celulares.

Criptomonedas y mayorista

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto abre con una compra de $1.595,28 y una venta de $1.599,94. Esta cotización refleja el valor del dólar en plataformas de comercio de activos digitales.

El dólar mayorista inicia la sesión con una compra de $1.507 y una venta de $1.516. Este es el tipo de cambio utilizado en operaciones mayoristas y entre entidades financieras.

Resumen de las cotizaciones

A continuación, el detalle completo de las cotizaciones al cierre de la apertura del miercoles 23 de septiembre:

Dólar oficial: compra $1.485 / venta $1.535

Dólar blue: compra $1.540 / venta $1.560

Dólar MEP: compra $1.534,5 / venta $1.536,3

Dólar CCL: compra $1.599,2 / venta $1.599,9

Dólar tarjeta: compra $1.930,5 / venta $1.995,5

Dólar cripto: compra $1.595,28 / venta $1.599,94

Dólar mayorista: compra $1.507 / venta $1.516

La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 2%, indicando estabilidad relativa en el mercado paralelo respecto a la cotización regulada.