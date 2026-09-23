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La Mañana dólar

Dólar hoy, cotizaciones del miercoles 23 de septiembre de 2026

El dólar oficial abre a $1.535 en su cotización de venta. La brecha entre el blue y el oficial se mantiene en el 2%, con el billete paralelo en $1.560.

Dólar hoy

Dólar hoy, cotizaciones del miercoles 23 de septiembre de 2026

El dólar oficial inicia la jornada del miércoles con una cotización de compra en $1.485 y una venta a $1.535. Esta es la referencia que utiliza el Banco Central para las operaciones autorizadas en el mercado regulado.

El dólar blue, por su parte, abre con una compra de $1.540 y una venta de $1.560. La brecha entre el billete paralelo y el oficial se ubica en el 2%, manteniéndose dentro de los márgenes estrechos que caracterizan al mercado cambiario en las últimas jornadas.

Dólares financieros y otras cotizaciones

En el segmento de dólares financieros, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) cotiza con una compra de $1.534,5 y una venta de $1.536,3. Este instrumento permite a los inversores acceder a divisas a través de la compra y venta de títulos.

El dólar contado con liquidación (CCL) marca una compra de $1.599,2 y una venta de $1.599,9. Esta modalidad implica operaciones que se liquidan en dos días hábiles y es utilizada por quienes buscan acceso a dólares sin restricciones.

El dólar tarjeta presenta una compra de $1.930,5 y una venta de $1.995,5. Este es el valor que aplica cuando se realizan compras con tarjetas de débito o crédito en el exterior.

Los condenados acordaron una operación para comprar dólares pero maniataron a las víctimas y les robaron dólares, pesos argentinos y celulares.

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Criptomonedas y mayorista

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto abre con una compra de $1.595,28 y una venta de $1.599,94. Esta cotización refleja el valor del dólar en plataformas de comercio de activos digitales.

El dólar mayorista inicia la sesión con una compra de $1.507 y una venta de $1.516. Este es el tipo de cambio utilizado en operaciones mayoristas y entre entidades financieras.

Resumen de las cotizaciones

A continuación, el detalle completo de las cotizaciones al cierre de la apertura del miercoles 23 de septiembre:

Dólar oficial: compra $1.485 / venta $1.535

Dólar blue: compra $1.540 / venta $1.560

Dólar MEP: compra $1.534,5 / venta $1.536,3

Dólar CCL: compra $1.599,2 / venta $1.599,9

Dólar tarjeta: compra $1.930,5 / venta $1.995,5

Dólar cripto: compra $1.595,28 / venta $1.599,94

Dólar mayorista: compra $1.507 / venta $1.516

La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 2%, indicando estabilidad relativa en el mercado paralelo respecto a la cotización regulada.

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