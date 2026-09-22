Dólar hoy, cotizaciones del martes 22 de septiembre de 2026: el oficial abre a $1.535 y el blue a $1.550

El dólar oficial abre a $1.535 en venta este martes. La brecha cambiaria entre el blue y el oficial se mantiene en el 1%, con el billete paralelo cotizando a $1.550.
El dólar oficial abre este martes 22 de septiembre con una cotización de compra $1.485 y venta $1.535.
El dólar blue cotiza en compra $1.530 y venta $1.550 en el mercado paralelo.
La brecha cambiaria entre el billete blue y el oficial se ubica en el 1%, manteniéndose en niveles contenidos.
Dólares financieros: MEP y contado con liquidación
El dólar bolsa (MEP) registra una cotización de compra $1.531,6 y venta $1.536,5.
El contado con liquidación (CCL) presenta valores de compra $1.595 y venta $1.596,4, mostrando una mayor distancia respecto a las cotizaciones del mercado de cambios oficial.
Dólar tarjeta y otras cotizaciones
El dólar tarjeta abre con compra $1.930,5 y venta $1.995,5, reflejando el recargo que aplican las entidades financieras para operaciones con tarjeta de crédito en moneda extranjera.
El dólar cripto cotiza en compra $1.590,41 y venta $1.594,39.
El dólar mayorista registra compra $1.505 y venta $1.514.
Resumen de cotizaciones
A la apertura del martes 22 de septiembre, el spread entre el dólar oficial y el blue permanece acotado. La diferencia de venta entre ambas cotizaciones es de $15, lo que representa la brecha del 1% registrada en el mercado.
Los dólares financieros (MEP y CCL) continúan operando con márgenes más amplios respecto a la cotización oficial. El dólar tarjeta mantiene su sobreprecio característico por el recargo financiero que aplican las entidades.
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