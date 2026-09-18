Dólar hoy, cotizaciones del viernes 18 de septiembre de 2026: el oficial abre a $1.535 y el blue a $1.555

El dólar oficial inicia la jornada con estabilidad relativa en $1.535. La brecha cambiaria se mantiene acotada en apenas 1% respecto al blue, que cotiza a $1.555.

El mercado cambiario argentino abre este viernes con el dólar oficial en $1.535 para la venta, mostrando una jornada de relativa estabilidad en el segmento más regulado de la economía.

La cotización de compra del dólar oficial se ubica en $1.485 , manteniendo márgenes operacionales que reflejan la intervención del Banco Central en el mercado de cambios.

La distancia entre el dólar blue y el oficial permanece contenida. El blue abre con venta a $1.555 , apenas 20 pesos por encima del oficial, lo que representa una brecha de apenas 1% .

Este comportamiento contrasta con períodos anteriores donde la diferencia llegó a niveles de dos dígitos. Los operadores atribuyen esta convergencia a la menor presión sobre las reservas internacionales y a una demanda de divisas más equilibrada.

El dólar blue para la compra se posiciona en $1.535, prácticamente al mismo nivel que la venta del oficial, lo que indica un mercado paralelo sin grandes volatilidades.

Dólares financieros con movimientos moderados

En el segmento bursátil, el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) abre con compra a $1.528,4 y venta a $1.534,7. Este instrumento continúa siendo utilizado por inversores para operar en el mercado de capitales.

El dólar contado con liquidación (CCL) marca $1.591,7 en compra y $1.593,4 en venta. Este segmento, tradicionalmente más volátil, muestra movimientos contenidos en la apertura.

La mejora en el nivel de reservas fue uno de los pedidos mas insistentes del FMI y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos.

En el mercado de criptomonedas, el dólar digital mantiene cotizaciones en torno a $1.590,42 para la compra y $1.594,96 para la venta, reflejando la convergencia general del mercado.

Mayorista y tarjeta de crédito

El dólar mayorista abre con compra a $1.501 y venta a $1.510, posicionándose como referencia para operaciones comerciales de mayor volumen.

El dólar tarjeta continúa siendo el más caro para los consumidores finales, con cotizaciones que alcanzan $1.930,5 en compra y $1.995,5 en venta, reflejando los recargos operacionales y márgenes bancarios.

Contexto de la jornada

Los analistas observan que la apertura de este viernes mantiene la tendencia de estabilidad relativa que caracterizó las últimas sesiones. La menor volatilidad en la brecha cambiaria sugiere una menor presión especulativa sobre el peso argentino.

Los operadores monitorean con atención las próximas medidas de política monetaria y los datos de actividad económica que podrían influir en las cotizaciones de las próximas jornadas.