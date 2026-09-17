Allanamientos por amenazas: secuestraron cocaína, marihuana y armas

Tres operativos en simultáneo se desarrollaron en los barrios Vista Hermosa y Tranhue. Los agentes secuestraron casi 300 semillas de cannabis. Tres hombres detenidos.

Los allanamientos se realizaron en los barrios Vista Hermosa y Tranhue de Centenario.

La Policía del Neuquén realizó tres allanamientos en simultáneo en los barrios Vista Hermosa y Trahue en la localidad de Centenario . Los operativos se realizaron en el marco de una investigación por un hecho de violencia con armas de fuego y amenazas, el procedimiento terminó con el secuestro de drogas, armas y tres hombres detenidos. Los operativos se realizaron en el marco de la ley 3.488 de desfederalización de los delitos de comercio de sustancias ilícitas.

Los procedimientos fueron realizados por el personal de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52° con colaboración de efectivos de la Unidad Especial de la Policía (Uespo) y la Fiscalía.

Los allanamientos surgieron como parte de una investigación por un episodio de violencia perpetrado con armas de fuego y amenazas denunciadas en la Comisaría 52 . En ese marco, se llevaron adelante los operativos en los barrios Vista Hermosa y Tranhue.

Los agentes secuestraron 19 gramos de clorhidrato de cocaína, 24 gramos de cogollos de cannabis sativa y 290 semillas de marihuana. También fue incautada una balanza de precisión utilizada frecuentemente para el fraccionamiento de la sustancia, tres teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones.

Los procedimientos fueron realizados por el personal de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°.

Tres hombres detenidos en los allanamientos

Además, los efectivos secuestraron dos revólveres, uno calibre 44 y otro calibre 32. largo. También se hallaron municiones .44, .32, y .22, entre decenas de cartuchos completos y vainas servidas que serán sometidas a las pericias correspondientes.

Como resultado de los tres procedimientos, fueron demorados tres hombres.

Los efectivos secuestraron dos revólveres, uno calibre 44 y otro calibre 32.

Más de 300 allanamientos desde la desfederalización de los delitos de drogas

Estos operativos de realizan a partir de la aplicación de la Ley Provincial 3.488 cuando Neuquén adhirió al régimen de desfederalización previsto por la legislación nacional. La modificación implica que los delitos vinculados al microtráfico de estupefacientes pasaron a ser investigados y condenados por la Justicia provincial, con la participación de la Policía del Neuquén y el Ministerio Público Fiscal.

En este nuevo esquema de seguridad y combate contra la comercialización de drogas, se articulan tareas de inteligencia, allanamientos, secuestros de sustancias, de armas y su posterior intervención judicial. A partir de la implementación de la Ley 3.488, la Provincia realizó más de 300 allanamientos vinculados al microtráfico, además de condenas por comercialización de sustancias, secuestro de estupefacientes, armas, dinero y vehículos utilizados para el tráfico de drogas.

Durante el procedimiento, se llevó adelante la detención de un hombre mayor de edad.

Allanamiento en Centenario: detienen a un joven por amenazas armadas y secuestran una pistola 9 mm

Un joven fue demorado en un allanamiento realizado en el barrio Vista Hermosa de Centenario. El procedimiento se ejecutó el pasado 31 de julio en el marco de una investigación por un caso de lesiones y amenazas con arma de fuego que tuvo lugar en el barrio Procrear de la misma localidad.

El operativo fue realizado por el personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, en un trabajo conjunto con efectivos de la Comisaría 52°, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica y que culminó con resultados positivos.

El allanamiento secuestró un arma 9 mm, municiones y un cargador

Durante la diligencia judicial, los efectivos identificaron a los ocupantes del inmueble y demoraron a un hombre mayor de edad, presuntamente vinculado al episodio de la causa que se investiga. Los agentes secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 25 cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación.

El procedimiento se originó a partir de dos denuncias radicadas durante el mes de junio en la Comisaría 52°, relacionadas con un episodio de amenazas con un arma de fuego que derivó en lesiones, que sucedió en el barrio Procrear de la ciudad de Centenario. La investigación derivó en el allanamiento que permitió la detención de un hombre involucrado en la causa.