Denuncian a patovicas por una brutal golpiza que dejó a un joven al borde de la muerte: fue afuera de un conocido boliche

El ataque quedó registrado en un video que fue aportado a la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera. La víctima sufrió una patada que le hundió el cráneo.

Un joven de 21 años denunció que siete patovicas le propinaron una brutal golpiza a la salida de un boliche del centro neuquino. La víctima permanece hospitalizado en el hospital Castro Rendón tras sufrir una grave infección después de la primera cirugía que tuvieron que realizarle en la cabeza.

"La piña en la nuca le provocó fisuras en la cervical y la patada en la cabeza le hizo hundimiento y traumatismo de cráneo", indicó su novia, Sofía Rojas a LM Neuquén sobre las severas consecuencias que tuvo el ataque para su pareja, Axel Acuña.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 28 de agosto. Desde el hospital concurrió a la Comisaría Primera , donde radicó la denuncia, con la descripción de lo sucedido y aportó un registro fílmico de la traumática secuencia nocturna.

El video de la brutal golpiza a la salida de un boliche en el centro neuquino

Según relató Rojas, todo ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando el grupo de amigos se retiraba de Shelter, ubicado en Belgrano 58. Antes habían protagonizado un disturbio dentro del local bailable y, de acuerdo con su relato, los patovicas sacaron tanto a su pareja que había sido golpeado como a los demás jóvenes que estaban involucrados.

Una vez afuera, los grupos antagónicos continuaron intercambiando insultos y hubo nuevos cruces. En ese momento, según denunció Sofía, los trabajadores de seguridad comenzaron a intervenir nuevamente. Uno de los amigos de Axel fue retenido y golpeado, y cuando el joven intentó acercarse para ayudarlo, se produjo la agresión que terminó con él inconsciente en el piso.

"Cuando nos estábamos yendo, los patovicas empezaron a gritarle. Agarran a uno de los chicos y le empiezan a pegar. Se meten todos y él se lleva a su amigo a upa, pero entonces un patovica va por atrás y le mete una piña en la nuca. Mi pareja cae desmayado al piso y viene otro que le mete una patada en la cabeza", relató la joven.

El video que la familia entregó a la Brigada de Investigaciones permite observar parte de esa secuencia. La grabación fue realizada por una amiga que se encontraba en el lugar y posteriormente fue enviada al grupo de investigadores de la Comisaría Primera.

En las imágenes se observa el momento del ataque por la espalda, la caída al suelo cerca de la persiana baja de un negocio y la posterior patada. Luego, en medio del enfrentamiento que seguía, el video retrató la gran cantidad de sangre que perdió por una herida en la cabeza.

Sofía aseguró que, después del golpe, Axel quedó tendido en el suelo y que sus amigos tuvieron que intervenir para poder retirarlo del lugar. "Los amigos de mi marido tuvieron que agarrar piedras y baldosas para que yo pueda sacarlo porque los patovicas no me dejaban", contó. Según agregó, cuando ella intentaba protegerlo, uno de los empleados de seguridad del boliche le pegó una patada en las costillas.

La joven sostuvo además que fueron alrededor de siete los trabajadores de seguridad que participaron de los distintos episodios de violencia y afirmó que los patovicas golpearon al iluminador del boliche, e incluso habría intervenido el propietario del boliche.

Hundimiento de cráneo y una segunda cirugía

Después del ataque, Axel fue trasladado en un auto particular hasta el hospital Castro Rendón. Sofía contó que, al llegar a la guardia, los médicos debieron reanimarlo y posteriormente fue sometido a una cirugía por las lesiones que había sufrido en la cabeza.

"De la patada en la cabeza tuvo traumatismo de cráneo. Del hundimiento de cráneo se le astilló el hueso y se le clavó en el cerebro", explicó la joven, quien señaló que también sufrió lesiones cervicales como consecuencia del golpe en la nuca.

La evolución posterior se complicó por una infección y, luego de la primera intervención quirúrgica, tuvo que volver a ingresar al quirófano para una nueva operación.

Sebastian Fariña Petersen

"Después de que salió de la cirugía estuvo una semana, pero tuvo que volver porque se le había infectado. Tuvieron que abrirle nuevamente la cabeza", relató Sofía. La segunda intervención se realizó el miércoles de la semana pasada.

Actualmente, Axel permanece internado y utiliza un cuello ortopédico. "Tenemos que esperar a ver cómo va evolucionando hasta los seis meses para conocer si quedan secuelas porque los médicos nos dijeron que hay riesgo de que desarrolle convulsiones o epilepsia como consecuencia del traumatismo", afirmó y agregó que le prescribieron medicamentos anticonvulsionantes.

"Podría haber sido un Fernando Báez Sosa"

Sofía aseguró que el panorama, ya de por sí sombrío, podría haber sido totalmente siniestro como el famoso homicidio de Villa Gesell: "La doctora dijo que si no me tiraba encima hubiera sido otro Fernando Báez Sosa de las patadas, y que es un milagro que hoy esté vivo".

Axel no fue la única persona golpeada durante los incidentes. Según su relato, uno de sus amigos recibió al menos cinco golpes en la cabeza y también tuvo que ser asistido, mientras que el iluminador del boliche habría intervenido para intentar ayudar y terminó siendo agredido.

La joven también contó que días después recibió información sobre otro episodio protagonizado por personal de seguridad del mismo establecimiento. "Además después nos enteramos que dos fines de semana atrás el boliche fue cerrado porque había chicos menores de edad, queremos que la Municipalidad de Neuquén tome cartas en el asunto", dijo.

El Hospital Castro Rendón de la Provincia de Neuquén.

Según explicó, desde la Brigada le indicaron que deberá volver a ampliar la presentación cuando Axel reciba una actualización médica para incorporar la evolución de sus lesiones y las posibles secuelas. La Policía, de acuerdo con su relato, también tomó fotografías de las manchas de sangre que habían quedado en el lugar.

Además, aseguró que ya cuenta con el nombre de una de las personas que habría golpeado a Axel y que aportará esa información al fiscal que intervenga en la causa. "Queremos que se haga Justicia. Queremos que realmente paguen los que pegaron", sostuvo.

La situación también generó preocupación por el impacto económico que la internación tiene para la familia. Sofía contó que dejó de atender su despensa para permanecer junto a Axel en el hospital, mientras que su suegra también tuvo dificultades para continuar con su trabajo.

Además, señaló que tuvieron que afrontar gastos para conseguir la medicación anticonvulsionante. "Tuvimos que comprar medicamentos que no tenían. Uno costó 130 mil pesos y la farmacia tuvo que pedirlo a otro lado", relató.