Quién era la atleta que triunfó en una competencia en la Patagonia y murió buscando un récord

Era una destacada corredora de montaña. Su familia confirmó el fallecimiento su fallecimiento pero aclararon que no pudieron hallar el cuerpo.

Kalie McCrystal tenía 38 años y fue dada por muerta tras permanecer dos semanas desaparecida en los Alpes.

En las últimas horas confirmaron la muerte de una atleta que ganó una dura carrera en la Patagonia. La madre y la hermana de la mujer anunciaron el fallecimiento después de permanecer dos semanas desaparecida.

Kalie McCrystal había logrado un amplio reconocimiento tras consagrarse ganadora de la última edición de 4 Refugios Non Stop, que se llevó a cabo en la ciudad de Bariloche, Río Negro.

La corredora salió el 1 de septiembre y nunca regresó. Se encontraba realizando un entrenamiento en el Cervino, Matterhorn , una montaña de Los Alpes situada entre Suiza e Italia , de unos 4.478 metros de altitud.

La reconocida atleta que ganó una de las carreras más duras la Patagonia desapareció mientras entrenaba. Luego de dos semanas de intensa búsqueda se conoció que la dieron por muerta, pero dadas las condiciones del lugar, no pudieron encontrar el cuerpo.

La atleta canadiense se encontraba desaparecida desde el 1 de septiembre.

McCrystal había viajado a la montaña para reconocer una ruta y prepararse para un intento de récord de ascenso y descenso. Desde su desaparición, los equipos de rescate realizaron distintos operativos para intentar localizarla, aunque no obtuvieron resultados.

Según el comunicado de su familia, todo apunta a que la atleta sufrió una caída durante el descenso. Su cuerpo todavía no fue encontrado y, tras analizar la información reunida durante la búsqueda, sus allegados decidieron confirmar su fallecimiento.

Quién era Kalie McCrystal

Kalie era oriunda de Squamish, en la provincia canadiense de Columbia Británica, tenía 38 años y era abogada especializada en arbitraje internacional e instructora en Capilano University. En su prestigiosa carrera como atleta, llegó a ser una de las corredoras más destacadas de las Skyrunner World Series 2026.

Diez días antes de desaparecer, había terminado cuarta en el Trofeo Kima, una competencia de 52 kilómetros y 4.200 metros de desnivel que completó en 7:59:35, considerada una de las carreras más técnicas del circuito.

A principios de año, había ganado el 4 Refugios Non-Stop, una de las competencias más duras en la Patagonia Argentina

McCrystal ya había subido el Matterhorn anteriormente. En un intento previo por Lion Ridge, había decidido detenerse debido al terreno húmedo y la poca visibilidad, y retomó la actividad cuando las condiciones mejoraron.

El 1 de septiembre, unas alpinistas polacas la vieron ascendiendo y descendiendo desde el Pic Tyndall, una cumbre secundaria ubicada a unos 200 metros por debajo de la cima, en el flanco italiano. Las mujeres grabaron un video. "Iba subiendo muy rápido”, dijo Valerio Segor, director de Protección Civil del Valle de Aosta. Ese fue el último avistamiento confirmado de la atleta.

Ese mismo día, una guía de montaña también se cruzó con McCrystal cerca del refugio Jean-Antoine Carrel, a unos 3.830 metros de altura. La deportista le contó que estaba entrenando para el récord. Nadie volvió a verla después.

Qué es el skyrunning, el deporte que practicaba la atleta canadiense

El caso de McCrystal pone el foco en una disciplina que no es tan conocida y que lleva a sus practicantes a terrenos de montaña donde las condiciones pueden ser especialmente exigentes.

El skyrunning es una disciplina relativamente nueva que combina carrera de montaña con terreno técnico de alta exposición, pendientes pronunciadas, paredes de roca y sectores donde en ocasiones es necesario utilizar cadenas fijas para avanzar. A esto se suman las grandes alturas, que pueden dificultar la respiración y la toma de decisiones.

No se trata simplemente de senderismo a mayor velocidad, sino de una disciplina que exige resistencia aeróbica, técnica de montaña y capacidad para tomar decisiones rápidas en terrenos donde un error puede tener consecuencias graves.

La dolorosa confirmación de la familia

“Han pasado dos semanas desde que nuestra querida Kalie desapareció durante un reconocimiento en el Matterhorn. El equipo de rescate de montaña de la Guardia di Finanza ha trabajado incansablemente para explorar todas las posibilidades a su alcance”, indicaron en un comunicado la madre y la hermana de la atleta, Wendy y Jody Cooper.

“Como familia, ha significado muchísimo para nosotros saber que, durante toda la búsqueda, se estaba haciendo todo lo que se podía hacer. Les estaremos eternamente agradecidos”, agregaron.

A su vez, señalaron que la atleta sufrió una “caída” mientras “descendía” por el Matterhorn y explicaron que, pese a los esfuerzos realizados, hasta el momento fue imposible encontrar su cuerpo.

“Sabemos que todo apunta a que sufrió una caída mientras descendía. La búsqueda no nos ha llevado hasta Kalie y este no es el desenlace que ninguno de nosotros esperaba. Es muy difícil de aceptar. Su pérdida dejará un enorme vacío y nada volverá a ser igual en la familia”, expresaron.