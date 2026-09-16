La policía de Comodoro Rivadavia busca pistas para establecer el móvil del ataque. El antecedente reciente de su novia, que salió ilesa y contó lo sucedido.

Caminaba con su pareja y un hombre lo ejecutó de un tiro en la cabeza, sin mediar palabra.

Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza este martes 15 de septiembre de 2026 a la noche en Comodoro Rivadavia cuando paseaba con su pareja por el sector conocido como Balcón del Paraíso, dentro del barrio Pietrobelli de la ciudad de Chubut .

La víctima fue identificada como Lucas Germán Ibacache y, según pudo saberse, era pareja de Marina Soledad Uribe, la mujer que semanas atrás había sido imputada por atacar con un cutter a una joven dentro del Hospital Regional y provocarle un corte en la cara.

El hecho ocurrió pasadas las 23 en inmediaciones de la avenida Alsina, entre Misiones y Formosa.

Vecinos alertaron a la Policía tras escuchar detonaciones de arma de fuego, cuando agentes de la Comisaría Segunda llegaron al lugar, encontraron a un grupo de personas reunidas en el tercer descanso de una escalera peatonal, pidiendo auxilio.

Allí estaba tendido Ibacache, con una herida de bala en la cabeza y signos vitales muy débiles, según constataron enseguida los uniformados.

Una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Regional, donde murió pocos minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

Sin una palabra

Ibacache se encontraba junto a su pareja, que no fue alcanzada por el ataque y resultó ilesa. Por eso pudo contarles todo lo que vio a los investigadores.

En base a su testimonio y otros indicios que parecen certificarlo, la Policía pudo reconstruir que un hombre llegó al lugar y efectuó un único disparo en la cabeza de la víctima. No hubo discusión ni peleas previas. Solo el tiro certero y letal.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, lo confirmó este miércoles 16 de septiembre a la mañana, en lo que describió como un ataque directo.

Lucas Ibacache, asesinado de un tiro en la cabeza en Comodoro Rivadavia. El Tribuno

"Esta persona estaba acompañada de su pareja y, en momentos que se encontraba en el lugar, arriba una persona quien, sin mediar palabra alguna, le efectúa un disparo de arma de fuego", explicó.

La causa por el homicidio quedó en manos de la fiscal de turno, Natalia Gómez, con intervención de la División Policía de Investigaciones y Policía Científica, que trabajaron en el relevamiento de la escena junto a personal de Infantería y Canes para intentar identificar y detener al agresor.

El antecedente del cutter en el Hospital Regional

La investigación también avanzó sobre la identidad de la mujer que acompañaba a Ibacache.

Se trata de Marina Soledad Uribe, quien había quedado involucrada semanas atrás en un violento episodio dentro del Hospital Regional de Comodoro.

El 28 de agosto de 2026, atacó con un cutter a Camila González, de 18 años, y le provocó un corte en la cara.

Fue en medio de una discusión mientras la joven esperaba junto a su pareja y su hija pequeña ser atendida en uno de los consultorios del centro de salud, en una sala de espera que en ese momento estaba atestada de gente.

La presencia de tantos testigos, sin embargo, no detuvo la agresión.

Fueron algunos de los pacientes presentes los que lograron evitar que la pelea avanzara y dieron aviso a personal de seguridad, que retuvo a la involucrada hasta que llegó la policía, en un amplio operativo que alteró la rutina del hospital hasta pasado el mediodía.

Imputada y con restricción de acercamiento

Por ese hecho, Uribe fue imputada por lesiones leves en concurso real con amenazas, recuperó la libertad tras la audiencia y se le impuso una prohibición de acercamiento y contacto por 90 días.

El vínculo entre Uribe e Ibacache surgió durante la reconstrucción de la noche del homicidio y pasó a integrar la investigación.

El 28 de agosto de 2026, la pareja del hombre asesinado le cortó la cara con un cutter a una chica de 18 años durante una pelea en la zona de consultorios del hospital de Comodoro Rivadavia. ADNSUR

Sin embargo, fuentes consultadas por medios chubutenses coincidieron en que no hay una vinculación confirmada entre el episodio del hospital y el crimen de esta semana, ni se estableció que aquel antecedente haya sido el móvil del ataque.

Un año violento en Comodoro Rivadavia

Con este crimen, la cifra de homicidios en Comodoro Rivadavia ascendió a 12 en lo que va de 2026.

La cantidad que ya supera el total de homicidios registrados durante todo 2025, cuando la ciudad había cerrado con once casos.

El dato profundiza la preocupación por la escalada de violencia en la ciudad petrolera, un problema que en los últimos meses volvió a estar en el centro del debate público en Chubut y que incluye al menos dos ejecuciones con sello mafioso, vinculadas a disputas entre bandas del crimen organizado.

En este nuevo crimen, la Fiscalía y la Policía trabajan ahora para reconstruir los instantes previos, identificar al autor del disparo y establecer si existió algún tipo de contacto anterior entre la víctima y el agresor.