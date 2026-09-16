La dueña de la vivienda contó que muchas veces le dejan vehículos frente al portón, pero nunca tanto tiempo. La otra la denunció.

Una mujer bloqueó la salida de una casa con su auto y otra le pintó los vidrios: hablaron las dos.

Un automóvil mal estacionado provocó una situación digna de la película “Relatos salvajes”, en la ciudad de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut .

Al ir a retirar el vehículo, la propietaria se encontró con que los parabrisas y las ventanillas habían sido “intervenidos” con pintura verde en aerosol .

La dueña de la casa delante de la cual estaba estacionado el auto, por su parte, reconoció haber sido la autora de la vandalización pero explicó por qué lo hizo y dijo que no fue solo por el hecho de que le hubieran bloqueado la salida de su garaje.

Un Toyota Etios con los vidrios verdes

Alrededor de las 16.30 de este martes 15 de septiembre, agentes de la Comisaría Primera de Comodoro Rivadavia acudieron a la calle Ameghino al 1200 después de recibir el aviso de que una conductora solicitaba presencia policial.

Los policías que llegaron al lugar se encontraron con un Toyota Etios que tenía pintadas de color verde en los vidrios.

El Toyota vandalizado en Ameghino al 1200, Comodoro Rivadavia.

Adherida al parabrisas, también había había una hoja con un mensaje escrito en el que se advertía que no estaba permitido estacionar ahí.

Qué dijo la propietaria del auto

La propietaria del vehículo fue identificada como Maia Beatriz Zalazar, de 39 años.

Ella misma reconoció que había dejado estacionado su automóvil cerca de ocho horas antes, alrededor de las 8 de la mañana.

De acuerdo con lo que les manifestó a los agentes que acudieron a su llamado, estacionó en ese lugar porque no sabía que no se podía.

De todos modos, la mujer manifestó su intención de realizar la denuncia contravencional por las pintadas.

Así, los efectivos de la Comisaría Primera dejaron constancia de la intervención por una presunta infracción al artículo 112 del Código de Convivencia Ciudadana de Comodoro Rivadavia, que acompañaron con fotografías del vehículo.

La respuesta de la dueña de casa

Posteriormente, la que habló fue la dueña de la casa, que se identificó como Fernanda.

El Toyota Etios vandalizado en Ameghino al 1200, Comodoro Rivadavia.

Después de que las fotos se viralizaron en redes, Fernanda contó que ella y su pareja se encontraron con el auto mal estacionado a las ocho de la mañana, cuando él se vio impedido de salir con su vehículo para ir a trabajar, y confirmó que el Toyota estuvo allí más de ocho horas.

La mujer contó que durante unos 40 minutos estuvieron tocando bocina frente al portón para ver si aparecía alguien que pudiera retirar el auto, pero eso no ocurrió. Al final, él se fue en Uber.

“Nosotros somos de tener empatía”, le aseguró al medio local Adnsur. Y dijo que es habitual que se encuentren con algún auto estacionado frente a su casa, en especial porque viven en una zona donde hay centros de salud.

En este caso, dijo, la situación fue diferente por la cantidad de horas en las que el auto permaneció. según contó, una vecina le dijo que a las 7.45 ya lo había visto estacionado frente a la casa, pese a que había otros espacios disponibles en la cuadra.

"No había grúas"

Durante la mañana se comunicaron con la Dirección de Tránsito local, pero, según relató, les informaron que no podían hacer nada porque no tenían una grúa disponible en ese momento.

Entonces, ya por la tarde, Fernanda primero dejó un mensaje en el parabrisas del Toyota, y más tarde realizó las pintadas sobre los vidrios.

La mujer explicó que usó aerosol lavable porque no quería causar daños sino generar una advertencia. “Yo creo que el susto se lo debe haber llevado cuando encontró su auto así”, expresó.

También dijo que cuando la conductora apareció, alrededor de las 16.30, ella estaba pendiente porque quería hablarle. Sin embargo, afirmó que no hubo diálogo. La conductora simplemente retiró el vehículo y, unos minutos después, llegó la policía de Comodoro Rivadavia al domicilio para solicitarle sus datos.