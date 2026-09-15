El padre de Nicolás Sáez, el joven asesinado en la meseta, negó un conflicto por drogas: "No podemos entender qué pasó"

Germán Sáez indicó que su hijo conocía al imputado, pero no eran cercanos. "Él, si salía, siempre me estaba avisando, nunca había desaparecido”, indicó.

El padre de la víctima confirmó que su hijo conocía al imputado pero que no eran cercanos, ya que se juntaban eventualmente.

La confirmación del Ministerio Público Fiscal que el cuerpo hallado calcinado el viernes 11 en la meseta de Centenario es el de Nicolás Agustín Sáez , de 21 años causó conmoción en la región, ante el grado de violencia de su muerte. Fiscalía formuló cargos por homicidio simple a Cristian Campodónico , un integrante de su grupo de amigos. Germán Sáez, el padre de la víctima asistió a la audiencia de formulación de cargos y explicó cuál era la verdadera relación de su hijo con el imputado, los momentos previos al fatal hallazgo y las principales teorías de la Fiscalía.

“No podemos entender que pasó, porque la verdad nos sorprende y nos llama la atención la forma en que se dio, cómo lo estudió, lo llevó a otra parte, es rarísimo. Yo solo pido justicia por mi hijo”, expresó Germán Sáez, en declaraciones a la radio LU5.

El padre de la víctima indicó que Nicolás conocía al imputado , pero no tenían una relación cercana, sino que era parte de un grupo de amigos con los que se juntaba eventualmente. “Lo vi a Cristian en la audiencia, yo del barrio no lo conozco, pero Nico si, se juntaba eventualmente con él, no es que se juntaba siempre”, indicó Saéz.

Durante la audiencia, la fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega le atribuyeron el delito de homicidio agravado por alevosía, sin embargo el juez de garantías, Raúl Aufranc no tuvo en cuenta la alevosía y determinó que la acusación sea homicidio simple.

La vida de Nicolás transcurría entre Parque Industrial y Villa Ceferino, ya que no manejaba autos ni bicicleta.

En ese contexto, el único acusado, ingresó a la sala ante la mirada atenta del padre de la víctima. “Lo vi a ese muchacho, él no me miró, no dijo nada en la audiencia, estaba con la cabeza gacha”, agregó Sáez.

La excusa y la emboscada final

El imputado invitó a Nicolás con la excusa de tener una cita doble con unas chicas en una plaza de Centenario, pero ante la confianza por la relación que amistad que los unía, Campodónico lo llevó hasta un sector cercano al basural, conocido como “Chile Loco”, una zona aislada y de difícil acceso. El joven llevó a la víctima hasta un cañadón ubicado debajo de una loma y lo atacó con una piedra, con la que lo golpeó al menos doce veces. Nicolás sufrió un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte.

El padre de la víctima explicó que la vida de Nicolás transcurría entre su casa de Parque Industrial y la de su abuela, ubicada en el barrio Villa Ceferino. El joven tenía una condición de autismo leve y no manejaba autos ni bicicleta, por eso se desplazaba a pie. Además, el joven avisaba constantemente su ubicación para mantener informado a su padre.

Campodónico llevó a Nicolás a un sector llamado "Chile Loco", una zona aislada y de difícil acceso. Sebastián Fariña Petersen

“Nosotros nos fuimos a vivir a la meseta hace 6 años pero siempre tuvo amistad en Villa Ceferino. En la meseta nos relacionábamos más que nada con los vecinos grandes. Él solía ir al Loteo 34 y se juntaba con estos chicos pero yo no los conocía mucho en realidad. No tenía mucho contacto”, agregó Sáez.

“Nicolás salía los sábados, los viernes que se venía para Villa Ceferino y se quedaba el fin de semana que se juntaba con sus amigos. Él si salía siempre me estaba avisando, aunque sea un mensaje en el día, él nunca había desaparecido”, indicó.

Respecto de la relación entre su hijo y Campodónico, Germán aclaró que no tenía conocimiento de peleas o conflictos previos. El hombre rechazó tajantemente la teoría de que una guerra narco o una deuda por drogas haya sido el origen del conflicto.

Cristian Campodónico, el único imputado por el asesinato de Nicolás.

La teoría de la Fiscalía de un pelea previa

“Ellos se habían juntado anteriormente, en algunas ocasiones habían estado juntos y demás, pero no tenía o no se sabía que hayan peleado. Aparte Nico no era de pelear ni nada”, agregó el padre de la víctima.

La teoría del origen del conflicto por drogas surge por el testimonio de un vecino de la víctima, que refiere que Nicolás solía ir al Loteo 34 a comprar marihuana. El relato de otro vecino fortalece esta teoría ya que la propia víctima le confirmó la existencia del problema con el grupo de chicos.

“La última vez que lo vi fue antes de irme a laburar. Me contó que había tenido un problema con unos pibes, porque le había roto un vaso en la cabeza a un pibe. Yo lo vi por última vez el 16 de agosto. Él andaba donde los mendocinos, unos que venden falopa. Él tuvo un problema con ellos en agosto, sé que desde el problema no fue más para allá”, indicó el vecino de la víctima.

“Si, Nicolás consumía marihuana, ya lo dije y lo sabe todo el mundo. Nicolás tiene un autismo leve, consumía marihuana e iba a la manzana 34 a comprar marihuana, pero no es que debía plata o cosas así raras. No es lo que dicen de una guerra narco y me parece una falta de respeto”, agregó el padre de la víctima.