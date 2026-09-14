Estaba en un intercambio universitario y la asesinaron con un arma blanca en un centro cultural

Una estudiante española de 21 años fue atacada por un agresor no identificado. La Justicia investiga el crimen como un femicidio.

La joven española a la que asesinaron participaba de un evento cultural en México, donde estaba de intercambio.

Una estudiante española fue apuñalada fatalmente durante la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en Cuautla, México . La joven de 21 años a la que asesinaron , identificada como Claudia Tacoronte Aguilera , participaba de un programa de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuando fue atacada en la Casa de la Cultura local.

Tacoronte Aguilera asistía a la Universidad de Granada, en España, donde cursaba sus estudios sobre Educación Infantil, y llevaba solo un mes residiendo en el país norteamericano.

El ataque ocurrió el sábado por la noche en el predio cultural y la Policía maneja dos hipótesis principales sobre la agresión . La primera sostiene que la víctima sufrió un intento de robo. La segunda, indica que un hombre la persiguió desde la calle y que la joven ingresó al centro cultural para buscar refugio antes de ser alcanzada.

Ninguna de las dos versiones fue confirmada oficialmente por los peritos. Lo concreto es que la Justicia investiga el caso como femicidio.

De acuerdo con testimonios citados por medios locales, la estudiante quedó herida en el lugar y logró pedir auxilio a los presentes. Sin embargo, murió antes de la llegada de las ambulancias.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una investigación bajo protocolo de feminicidio tras el hallazgo sin vida de una estudiante española de intercambio de la @uaemorelos, en la Casa de la Cultura de Cuautla. El fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que se están… pic.twitter.com/JraHS19CXL — Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) September 13, 2026

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que inicio gestiones diplomáticas tras la muerte de la ciudadana europea. "Inmediatamente se tuvo contacto con el consulado de España", indicó. Además, aclaró que los investigadores aún no identificaron al agresor.

La reacción oficial del Gobierno local

Tras la conmoción generada por el crimen de la alumna internacional, la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó la intervención de las dependencias estatales en la contención y la investigación del hecho.

"Lamento profundamente la muerte de la estudiante española ocurrida en Cuautla y expreso mi solidaridad con su familia, sus seres queridos y la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos", señaló la mandataria.

González Saravia detalló que las secretarías de Gobierno, de las Mujeres y de Seguridad trabajan junto a la Dirección de Atención a Migrantes para coordinar la asistencia a los familiares de la víctima y articular la comunicación con la representación consular española.

Asimismo, la gobernadora remarcó que la Fiscalía inició los protocolos correspondientes para determinar las responsabilidades penales del caso y avanzar en la mejora de las condiciones de seguridad para las mujeres y la comunidad universitaria local.

Por su parte, las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos hicieron público su reclamo a la Fiscalía General del Estado para exigir "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad".

"Absoluta condena", qué dijo la universidad de la estudiante que asesinaron

En España, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada manifestó su "más firme repulsa y absoluta condena" ante el asesinato de su alumna. La casa de estudios andaluza convocó a un minuto de silencio en la puerta de todos sus centros de trabajo y puso a su equipo de gobierno a disposición de la embajada para acompañar a la familia en las gestiones de repatriación.

La Universidad de Granada manifiesta su más firme repulsa y condena ante el asesinato de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera en México



Minuto de silencio: hoy, 14 de septiembre, a las 11 h en las puertas de todos los centros de la UGR



https://t.co/czYTC0O9gs pic.twitter.com/JyBAdnOBd5 — Universidad Granada (@CanalUGR) September 14, 2026

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, definió la jornada como un día de "profunda tristeza y mucha rabia institucional" tras activar los protocolos internacionales de asistencia.

En la misma línea, Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, expresó su consternación al calificar el ataque a la estudiante de 21 años como un "terrible asesinato" que mantiene en estado de impacto a todo el sistema universitario español.