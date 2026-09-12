El hielo fue una trampa: un militar y un camión de YPF despistaron en plena ruta

La nieve y las calzadas congeladas sorprendieron a los conductores en una mañana caótica. Dos vehículos terminaron fuera del asfalto.

La mañana del sábado se presentó tal como estaba pronosticada en la zona centro de la provincia. Con presencia de nieve, escarcha y calzadas congeladas , las rutas que atraviesan Zapala se volvieron una trampa para los conductores . El saldo fueron dos siniestros viales con daños materiales, sin consecuencias para la integridad física de los involucrados.

De acuerdo a los informes brindados a LM Neuquén por el comisario Carlos Salazar , jefe de la División Tránsito Zapala, ambos hechos tuvieron como factor común el hielo sobre la cinta asfáltica.

El primer episodio se registró alrededor de las 08 en la ruta provincial 14 , a unos 10 kilómetros al norte de Zapala, en el sector conocido como La Antena , dentro del paraje La Americana.

Allí, un único protagonista que circulaba en un automóvil particular perdió el control del rodado al encontrarse con la calzada resbaladiza. El vehículo despistó y terminó montado sobre un sector de piedras a la vera de la ruta, con daños visibles en su parte delantera.

Según se informó oficialmente, se trató de un joven de 24 años, que ostenta la jerarquía de cabo del Ejército Argentino y tiene domicilio en el Casino de Suboficiales del RIM 10 de Covunco Centro. Se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, se constató que contaba con toda la documentación en regla y no requirió asistencia médica.

Personal de la División Tránsito Zapala se constituyó en el lugar para realizar las diligencias de rigor.

Gentileza: DIVISIÓN TRÁNSITO ZAPALA

Vuelco de un camión YPF en la Ruta 46

Dos horas y media más tarde, cerca de las 10:45, se produjo el segundo siniestro, esta vez sobre la ruta provincial 46, a unos 30 kilómetros al sur de Zapala.

En ese sector, un camión cisterna perteneciente a la empresa YPF que circulaba en sentido Este-Oeste perdió el control por las mismas condiciones climáticas. El rodado derrapó, salió de la cinta asfáltica y terminó sobre la banquina cubierta de barro y nieve. Las imágenes del lugar muestran el acoplado atravesado fuera de la ruta y una intensa niebla que reducía la visibilidad.

El conductor, único ocupante, fue examinado por personal del SIEN y no presentó lesiones. El control de alcoholemia también dio 0,0 g/l y la documentación se encontraba en regla. Desde la fuerza se indicó que el camión quedó a resguardo hasta el arribo de personal de la empresa para su retiro y traslado.

Gentileza: DIVISIÓN TRÁNSITO ZAPALA

La accidentada mañana reflejó a las claras el cumplimiento del alerta por temporal de frío y nieve que estaba anunciado para la región. A las condiciones adversas, muchas veces se suma el exceso de confianza al transitar sobre calzadas con escarcha, lo que aumenta el riesgo de despistes y vuelcos.

Desde la División Tránsito Zapala recomendaron a los automovilistas evaluar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje y, en lo posible, realizar solo aquellos desplazamientos de imprescindible necesidad hasta que se normalicen las condiciones climáticas y de transitabilidad.