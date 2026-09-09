Tristeza: murió Delia, la mujer ermitaña de 85 años que había sido rescatada en la cordillera días atrás

Tenía 85 años y había sido evacuada hace 10 días junto a su hermano Albino (88) en un dramático operativo de la Brigada Rural y Salud.

La mujer había sido rescatada, junto a su hermano, tras un importante operativo hace 10 días.

La historia del rescate que hace 10 días nos había emocionado a todos tuvo el final más triste. Delia Lincanqueo, de 85 años, la mujer que vivió toda su vida como ermitaña junto a su hermano en un puesto perdido de Los Toldos, falleció en las últimas horas en el Hospital de Zapala.

Delia y su hermano Albino, de 88, eran oriundos de Ñireco pero vivieron toda su vida en un puesto a 20 kilómetros de la Ruta 13, pasando el Arroyo Carreri por la Estancia Carri-Malal , camino a Primeros Pinos . Eran de los últimos crianceros de la estepa profunda. Ya sin animales por la avanzada edad, se resistían a dejar su terruño.

Como oportunamente había contado el comisario Carlos Salazar, jefe de la División Brigada Rural Zapala, en diálogo con LM Neuquén : "Tuvieron toda la vida en ese sector, jamás los pudimos sacar porque obviamente aman vivir en ese lugar".

Hace unos diez días, tras el temporal, la Brigada los encontró en muy delicado estado de salud. El operativo fue épico: 4x4 encajadas en barro y nieve, cruzar un arroyo crecido a pie, y sacarlos a hombros en camilla cientos de metros hasta las ambulancias. Participaron Zona Sanitaria II, el Dr. Horacio Rodríguez, personal del SIEN y Hospital Zapala. Incluso se pidió helicóptero que no pudo volar por el viento.

Hoy, Salazar lamentó el desenlace: "Era la que más complicada de salud que estaba de los dos hermanos".

Su último viaje: a Laguna Blanca

La confirmación la dio Graciela Susana Huanque, integrante de la Comisión de la Comunidad Mapuche Zapata, a través de sus redes sociales:

"QEPD Lincanqueo Delia. Sus restos serán trasladados a Laguna Blanca al cementerio de la familia Huanque si alguien desea acompañar", escribió.

El vínculo no es casual. Si bien vivieron en Los Toldos, la familia Lincanqueo es originaria de Ñireco, a 46 km de Zapala, en plena zona de influencia del Parque Nacional Laguna Blanca. Es territorio ancestral de la Comunidad Mapuche Zapata. Allí, como es costumbre en las familias de la estepa, mantienen su enterratorio familiar.

Delia volvió así a la tierra de sus ancestros.

Albino continúa internado en Zapala al cuidado de Salud y con intervención de sobrinos de la familia.

Una historia del Neuquén profundo que nos recuerda a esos pobladores que quieren, como dicen ellos mismos, dejar sus huesos donde vivieron toda su vida.