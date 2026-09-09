Video: así se ve el nuevo tramo del Paseo Costero que se inaugura para el aniversario de Neuquén capital

Este sábado 12 de septiembre se cortarán las cintas en un nuevo tramo del paseo sobre el río Neuquén. Los detalles de un proyecto que potencia el turismo en la ciudad.

Con la inauguración de un nuevo tramo de más de 3 mil metros, el Paseo Costero celebrará una extensión total de 33 kilómetros este sábado 12 de septiembre , fecha en que se celebra el 122° aniversario de Neuquén capital. El espacio público, demarcado entre las calles Chocón y Aguado, pretende darle a los vecinos mayor superficie de recreación a orillas del río Neuquén.

Este nuevo tramo del Paseo Costero exigió una inversión de 15 mil millones de pesos, cubiertos en forma total por recursos de la Municipalidad de Neuquén, y buscan continuar una política que impulsa el desarrollo de infraestructura para el turismo y el concepto de una ciudad en diálogo permanente con el río.

"Esto es muy importante porque finalmente la ciudad completa, que estaba de espaldas al río, va a quedar mirando al río , apuntalando nada más y nada menos que el perfil turístico que viene llevando adelante la ciudad", remarcó la secretaria Jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini.

A pocos días del corte de cintas, las cámaras de LM Neuquén recorrieron el sector para mostrar cómo se ultiman los detalles de una obra emblemática para la ciudad, y que ofrece un nuevo espacio público de calidad para los vecinos del barrio Confluencia.

La intervención abarca la pavimentación de la calle vehicular, la habilitación de senderos peatonales y la construcción de un mirador elevado en la proyección de la calle Figueroa. Este punto estratégico agrega un balcón natural a la infraestructura pública sobre la costa.

De esta forma, la gestión del intendente Mariano Gaido extendió el Paseo Costero original de casi 2 kilómetros a un total de 33, con el objetivo de cubrir toda la superficie ribereña de la ciudad, tanto del río Limay como del Neuquén.

En ese sentido, esta semana su gestión celebró un paso judicial que permite avanzar con los tramos pendientes de la infraestructura, en un tramo al altura del barrio privado Bocahue. Con el permiso judicial, el Municipio podrá avanzar con la licitación para ampliar el Paseo desde el puente de Balsa Las Perlas, bordear la Confluencia del Limay y el Neuquén, y llegar hasta el Parque Agreste, el último tramo costero en la ciudad.

La inauguración prevista para el 12 de septiembre apunta a generar un perfil turístico para Neuquén capital y también ofrece alternativas de recreación para los habitantes de la ciudad, que podrán caminar, andar en bicicleta o reunirse a compartir mate a orillas del río. A futuro, el objetivo es que toda la ribera se pueda recorrer de punta a punta, sin interrupciones, y con obras que ofrezcan mayor seguridad a los visitantes.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló los aspectos operativos de la traza. Detalló que ya se realizan los ajustes finales tanto del mirador como de lo que es la calle vehicular y que se está “terminando de hacer el concreto asfáltico en la bicisenda, la vereda de hormigón está toda lista ", explicó.

Además, agregó: “Lo que nos queda es la conexión acá en Figueroa, que también va a ser pavimentada, que es el último trabajo y la señalización”. La infraestructura prioriza la integración comunitaria con veredas, iluminación led y mobiliario urbano de igual arquitectura que el resto del trayecto.